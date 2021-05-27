快訊

桃園45歲男在家猝逝 家屬曝：生前發燒腹瀉還失去味覺

【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

北市快篩站陽性率8.7% 柯文哲：感染趨勢持平

中央社 / 台北27日電

台北市長柯文哲今天表示，北市3快篩站的個案陽性率8.7%，雖然還是蠻高，但以趨勢來看感染數算持平；嚴格管制的效果大概兩週後才見效，盼大家持續合作、減少群聚。

台北市今天下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會，市長柯文哲表示，統計至昨天，北市3個快篩站中興、和平、剝皮寮總計篩了772人，陽性率平均為8.7%。

柯文哲指出，快篩陽性率還是蠻高、沒有降下去，但每天篩檢人數已從破千降到700多人。柯文哲說，把校正回歸數字加回去，以趨勢來看，感染人數算持平，沒有像印度或歐美剛爆發疫情時狂飆，表示大家合作之下疫情可以壓住。

柯文哲說，第三級警戒嚴格管制的效果大概要兩週後才看得出，5月18日雙北停課，隔天全國停課，大家覺得很漫長，但其實到今天也才10天，呼籲大家繼續合作，少出門，重點是不要群聚。

柯文哲並表示，現在民眾做完快篩若是陽性就接續做病毒核酸PCR檢測，如果確診，最好由確診者自己回想足跡與接觸者並告知對方、自己就先居家隔離，且公布足跡會有假象安全感，「你以為沒有，其實是疫調還沒做」，等好幾天後再疫調與匡列，不切實際。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 柯文哲

延伸閱讀

AIT談疫苗支援 惹火柯文哲

採購疫苗 柯文哲：若未有明確答案 只能自謀生路

柯文哲：萬華區疫情已趨緩 其他行政區仍在上升

新冠肺炎北市醫療量能緊繃 下週再增加300多床

相關新聞

新北今晚要封城？侯友宜澄清：假消息、他都還沒聽到

有民眾在LINE有人瘋傳：「新北今晚封城」，新北市長侯友宜澄清，「是假訊息」，他都還沒聽到，對於傳出假消息，可能會發生升...

照顧重症資源告急 黃瑞仁籲：各院收治狀況應開誠布公

台大醫院院長吳明賢於臉書發出「Hospitals Need Help」求救信，直指台大醫療量能已經滿載，病患多到沒辦法收...

「台北急診很危險」 護理師揭一線慘況：病患躺騎樓吸氧氣淪為人球

台灣新冠肺炎本土疫情越來越嚴重，醫療和安置量能面臨崩壞！一名護理師發文表示，「台北急診非常危險」，目前有太多確診重症病人，醫院急診室都被塞爆，甚至快篩陽性的患者也只能在騎樓下吸氧氣等床...

確診者拒「兩人一室」、對保全吐口水 醫嘆：見證人性自私

新冠本土疫情爆發，確診者從原本的「一人一室」專責病房，改為「兩人合併一室」，為的就是提高收治量能，不過這也衍生出了不少狀況，像是有患者直呼「我不要被他傳染」，拒絕同住病房，也有人不願等候，竟企圖將口罩拿下，向警衛吐口水。

故意不戴口罩 時力提案加重裁罰外加公布姓名

立法院今朝野協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，時代力量黨團也提出多案附帶決議，其中一項針對拒絕、...

重症人數飆升 專家籲：呼吸照護醫療人力也應盡速盤點

新冠肺炎本土疫情日趨嚴峻，這波社區感染已造成47名死亡個案，重症使用呼吸器的病患也持續增加。至今已有139位患者使用呼吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。