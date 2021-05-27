北市快篩站陽性率8.7% 柯文哲：感染趨勢持平

台北市長柯文哲今天表示，北市3快篩站的個案陽性率8.7%，雖然還是蠻高，但以趨勢來看感染數算持平；嚴格管制的效果大概兩週後才見效，盼大家持續合作、減少群聚。

台北市今天下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會，市長柯文哲表示，統計至昨天，北市3個快篩站中興、和平、剝皮寮總計篩了772人，陽性率平均為8.7%。

柯文哲指出，快篩陽性率還是蠻高、沒有降下去，但每天篩檢人數已從破千降到700多人。柯文哲說，把校正回歸數字加回去，以趨勢來看，感染人數算持平，沒有像印度或歐美剛爆發疫情時狂飆，表示大家合作之下疫情可以壓住。

柯文哲說，第三級警戒嚴格管制的效果大概要兩週後才看得出，5月18日雙北停課，隔天全國停課，大家覺得很漫長，但其實到今天也才10天，呼籲大家繼續合作，少出門，重點是不要群聚。

柯文哲並表示，現在民眾做完快篩若是陽性就接續做病毒核酸PCR檢測，如果確診，最好由確診者自己回想足跡與接觸者並告知對方、自己就先居家隔離，且公布足跡會有假象安全感，「你以為沒有，其實是疫調還沒做」，等好幾天後再疫調與匡列，不切實際。

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