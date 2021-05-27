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「台北急診很危險」 護理師揭一線慘況：病患躺騎樓吸氧氣淪為人球

聯合新聞網 / 綜合報導
本土疫情持續延燒，有護理師透露「目前醫療已經崩壞，雙北醫院已經滿到沒辦法接收病人了」。記者葉信菉／攝影
本土疫情持續延燒，有護理師透露「目前醫療已經崩壞，雙北醫院已經滿到沒辦法接收病人了」。記者葉信菉／攝影

台灣新冠肺炎本土疫情越來越嚴重，醫療和安置量能面臨崩壞！一名護理師發文表示，「台北急診非常危險」，目前有太多確診重症病人，醫院急診室都被塞爆，甚至快篩陽性的患者也只能在騎樓下吸氧氣等床，希望中央能看到「最前線已崩潰」，不要再營造有很多隔離房的假象！

女護理師「Zoe Chen」在臉書發文表示，「急診醫療已崩壞，這不是危言聳聽」，目前有發燒症狀的病人一律先在醫院急診室門口，但疫情嚴峻，確診重症病人太多，大醫院的急診被塞爆，連小醫院的重症病人也無法轉診出去。

「我們醫院腹地小，因此大家都在騎樓或馬路上的帳篷」，Zoe Chen透露，急診室門口的快篩陽性病患只能在騎樓躺床架氧氣瓶吸氧氣，就算是確診個案也只能在騎樓下用氧氣，「我們也要不停的去注意及更換氧氣瓶，因為都是陽性個案，每個病人都要一個小時巡視血氧，根本把急診當加護病房在上！

護理師表示，醫院醫療量能崩壞，大醫院急診被塞爆，小醫院只能將病人轉院出去，不過困難重重。記者林伯東／攝影
護理師表示，醫院醫療量能崩壞，大醫院急診被塞爆，小醫院只能將病人轉院出去，不過困難重重。記者林伯東／攝影

然而，在急診室內的情況也很糟糕，Zoe Chen指出，急診室內只有8張單人床的長方形半密閉空間，「沒有負壓隔離房、沒有抽風設備」，所有醫護和一位確診病人、兩位低血氧病患同處一室，確診病人也是一直咳嗽。

Zoe Chen表示，曾有醫生看到急診人員和確診個案同處一室的場景非常火大，也擔心得說「病人放在裡面，密閉空間，我們跟他們關一起，只有圍上圍簾根本沒有阻擋病毒，這樣我們暴露在危險之中！這樣根本下班不能回家，會把病毒帶回去給家人。」

基層急診醫師、護理師身心承受極大壓力，許多人睡在醫院，不敢回家。圖為台北榮總擴增的第二戶外防疫篩檢站。記者邱德祥／攝影
基層急診醫師、護理師身心承受極大壓力，許多人睡在醫院，不敢回家。圖為台北榮總擴增的第二戶外防疫篩檢站。記者邱德祥／攝影

另外，他們本來想幫病人轉院，但沒醫院可以收，「在白班交班說聯絡了EOC、1922、疾管署協助大家轉院，全部回覆沒有醫院可以收。本來有聯絡到新店的醫院說可以接收2個病人，結果衛生局打來擋理由是『病人不能跨區』！」甚至還有確診病人自己聯絡議員，通過議員關係才轉院成功，不然仍躺在走廊用氧氣！

Zoe Chen提及，有一次快下班時，急診內有病人血氧開始掉，換上了高濃度的全氧面罩，醫生開始聯絡轉院，但打了雙北急救責任醫院20多家醫院，全部沒有醫院可以收。

更離譜的狀況是，「有醫院跟醫生抱怨，救護車都亂丟包病人就跑走了！這是真的！因為，所有醫院都爆滿，救護車送沒有地方去，到公立醫院沒辦法拒絕，但醫院已經沒有能量可以接收，救護車也不管。

護理師透露，曾有一次聯絡到新店的醫院說可以接收2個病人，果衛生局打來擋理由是病人不能跨區。記者曾學仁／攝影
護理師透露，曾有一次聯絡到新店的醫院說可以接收2個病人，果衛生局打來擋理由是病人不能跨區。記者曾學仁／攝影

Zoe Chen透露，現在醫護負能量爆棚，在那麼危險的環境中，大家開始有想要離職的想法，目前的情況就像上場打仗卻跟敵人在同一個驛站，「我們也是人，我們不想當蠟燭，燃燒自己照亮別人，應該是準備好戰備，拯救更多人才對！」

Zoe Chen無奈地說，目前醫療已經崩壞，雙北醫院已經滿到沒辦法接收病人了，她真的很氣中央政府，一直向民眾宣導有很多隔離房，營造的好像很安心，但實際上並不是這樣。最後她呼籲中央政府，要知道最前線已經要崩潰了，不要再寫一堆漂亮的數字給民眾看，這些都是看的到卻吃不到的「幽靈床」

新冠肺炎 COVID-19 救護車 護理師

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