快篩無法取代PCR！ 消基會董事長：政府應放寬全民普篩

「快篩是民眾自我負責、自我防衛的疫情防堵措施，全民普篩可讓醫療機構降載！」消基會董事長黃怡騰說，快篩無法取代PCR，但政府應放寬相關規定，讓經過訓練的護理師接手快篩，醫師執行PCR檢驗等專業醫療行為，且開放民眾快篩也將更有效地達到醫療降載效果。

消基會總會義務律師徐則鈺解釋，目前快篩需要有醫師才能執行，但傳染病防治法中有規定，發生大規模傳染病時，主管機關可將疫苗接種等措施由受過訓練、且經認可的護理人員執行，「疫苗注射一類更為重要的醫療行為都能由護理人員實施，屬於初階醫療行為的快篩檢測，沒道理不醫師外的讓護理人員接替。」

考量到目前醫療量能吃緊，部分醫師卻仍須冒著遭到感染的風險、在第一線進行快篩，徐則鈺認為，主管機關與指揮中心可以考慮由經訓練的護理人員來從事快篩工作，讓醫師從事更重要的醫療行為。

此外，有專業醫師認為，快篩劑檢測新冠肺炎屬於輔助性醫療行為，因此黃怡騰說，為了避免醫師資源過度使用，可以由經訓練的其他醫護人員執行，在美國甚至連藥師都上陣進行快篩，且快篩試劑作為醫材的規定也應該視情況放寬。

黃怡騰強調，使用快篩的目的並不是要取代PCR，而是希望民眾及早發現染疫的可能性，且在有問題時才去向醫療機構尋求治療，是真正達成分流、自我救濟的方式，因此除了考量由醫師外的護理人員進行快篩外，「民眾經過完整充分的公共衛教後，也應該可以自己操作快篩。」

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦