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分流輕重症患者 加強版集中檢疫所累計收治1577人

中央社 / 台北27日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，為確保醫療量能，執行輕重症患者分流，據指揮中心今天公布最新統計，截至目前，加強版集中檢疫所累計收治1577人。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天下午記者會中說明，中央設置加強版集中檢疫所，到目前累計收治1577人，來自新北市的患者最多，共1087人，台北市患者次之，共395人，其他縣市則有95人，目前還有1484間房間可安置輕症或無症狀患者。

王必勝表示，確診病人流向方面，目前仍有1200多人需要隔離，後送加強版集中檢疫所約159人，佔所有需要隔離患者約1/10。

王必勝說，由於這一波疫情主要發生在雙北地區，因此，北部集中檢疫所住得比較滿，中南部集中檢疫所空房相對較多，民眾若願意到中南部集中檢疫所，這些空房都可交由雙北地區運用，也儘量在北部持續尋找適合場所設置、建置集中檢疫所。

指揮中心指揮官陳時中表示，台北市也有持續建置加強版防疫旅館，新北市預計下週也會增加設置，妥善安置輕症確診個案，若能到中南部加強版集中檢疫所，或其他縣市醫療量能可能不如台北緊繃，要尋找床位收治是比較好的。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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