快訊

桃園45歲男在家猝逝 家屬曝：生前發燒腹瀉還失去味覺

【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確診者拒「兩人一室」、對保全吐口水 醫嘆：見證人性自私

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情持續延燒，台大醫院醫療量能出現滿載不足。記者林俊良／攝影
疫情持續延燒，台大醫院醫療量能出現滿載不足。記者林俊良／攝影

新冠本土疫情爆發，確診者從原本的「一人一室」專責病房，改為「兩人合併一室」，為的就是提高收治量能，不過這也衍生出了不少狀況，像是有患者直呼「我不要被他傳染」，拒絕同住病房，也有人不願等候，竟企圖將口罩拿下，向警衛吐口水。

在第一線抗疫的台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇近日在臉書指出，「兩人一室」是台北市政府的命令，他們會將「嚴重程度相同、發病日相同」的病人安排同住，也可以同時出院。他也說，在現在醫療緊繃之際，有好多人等不到床位，甚至「等到死的」。但無論他怎麼解釋，有些患者還是聽不進去，直呼「我不要被他傳染」，也讓姜冠宇忍不住表示：「見證了人性自私」。

姜冠宇也為急診室的同仁抱不平，表示他們上班不但完全吃不到外界送來的飯，還要面對因為待床而心浮氣躁、向高層投訴的民眾，甚至有人企圖脫口罩向保全吐口水，「很多急診弟兄的心靈創傷，比我們嚴重很多很多」。

另外，姜冠宇也說，不要認為專責病房是輕症病房，現在的狀況跟SARS不太一樣，新冠肺炎是開放式的地獄，每天都有源源不絕的病患進來，吃垮醫療體系，即便重症比例沒有SARS來得多，但母數在傳染力強的情況下會被拉大，重症的總數還是超出醫療量能，很多上周開始發病的病人，現在開始會進入重症，他預言「下周死亡數可能會更多」。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

等不到床位…癌末老太太流下「最後的眼淚」 網友看到哭

塞爾維亞感謝中國助抗疫 提議立習近平巨型雕像

「清冠一號」抗疫正搶手 員榮將免費贈確診者改善病情

台灣重症和死亡數會一直升高嗎？美國經驗曝關鍵

相關新聞

新北今晚要封城？侯友宜澄清：假消息、他都還沒聽到

有民眾在LINE有人瘋傳：「新北今晚封城」，新北市長侯友宜澄清，「是假訊息」，他都還沒聽到，對於傳出假消息，可能會發生升...

照顧重症資源告急 黃瑞仁籲：各院收治狀況應開誠布公

台大醫院院長吳明賢於臉書發出「Hospitals Need Help」求救信，直指台大醫療量能已經滿載，病患多到沒辦法收...

「台北急診很危險」 護理師揭一線慘況：病患躺騎樓吸氧氣淪為人球

台灣新冠肺炎本土疫情越來越嚴重，醫療和安置量能面臨崩壞！一名護理師發文表示，「台北急診非常危險」，目前有太多確診重症病人，醫院急診室都被塞爆，甚至快篩陽性的患者也只能在騎樓下吸氧氣等床...

確診者拒「兩人一室」、對保全吐口水 醫嘆：見證人性自私

新冠本土疫情爆發，確診者從原本的「一人一室」專責病房，改為「兩人合併一室」，為的就是提高收治量能，不過這也衍生出了不少狀況，像是有患者直呼「我不要被他傳染」，拒絕同住病房，也有人不願等候，竟企圖將口罩拿下，向警衛吐口水。

故意不戴口罩 時力提案加重裁罰外加公布姓名

立法院今朝野協商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，時代力量黨團也提出多案附帶決議，其中一項針對拒絕、...

重症人數飆升 專家籲：呼吸照護醫療人力也應盡速盤點

新冠肺炎本土疫情日趨嚴峻，這波社區感染已造成47名死亡個案，重症使用呼吸器的病患也持續增加。至今已有139位患者使用呼吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。