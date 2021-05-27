確診者拒「兩人一室」、對保全吐口水 醫嘆：見證人性自私

新冠本土疫情爆發，確診者從原本的「一人一室」專責病房，改為「兩人合併一室」，為的就是提高收治量能，不過這也衍生出了不少狀況，像是有患者直呼「我不要被他傳染」，拒絕同住病房，也有人不願等候，竟企圖將口罩拿下，向警衛吐口水。

在第一線抗疫的台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇近日在臉書指出，「兩人一室」是台北市政府的命令，他們會將「嚴重程度相同、發病日相同」的病人安排同住，也可以同時出院。他也說，在現在醫療緊繃之際，有好多人等不到床位，甚至「等到死的」。但無論他怎麼解釋，有些患者還是聽不進去，直呼「我不要被他傳染」，也讓姜冠宇忍不住表示：「見證了人性自私」。

姜冠宇也為急診室的同仁抱不平，表示他們上班不但完全吃不到外界送來的飯，還要面對因為待床而心浮氣躁、向高層投訴的民眾，甚至有人企圖脫口罩向保全吐口水，「很多急診弟兄的心靈創傷，比我們嚴重很多很多」。

另外，姜冠宇也說，不要認為專責病房是輕症病房，現在的狀況跟SARS不太一樣，新冠肺炎是開放式的地獄，每天都有源源不絕的病患進來，吃垮醫療體系，即便重症比例沒有SARS來得多，但母數在傳染力強的情況下會被拉大，重症的總數還是超出醫療量能，很多上周開始發病的病人，現在開始會進入重症，他預言「下周死亡數可能會更多」。

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