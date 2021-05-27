聽新聞
test
0:00 / 0:00
真的要封島了？ 馬祖北竿航班即起至6/14全面取消
國內疫情持續升溫，指揮中心昨宣布，馬祖新增一例本土確診，這也是離島首例確診個案。該確診案例也引發當地人恐慌，已有網友在臉書社團上強調離島醫療資源有限，為避免疫情擴大，呼籲旅客短期內不要來馬祖，也希望縣府可以「封島」。
實際上，今已有民眾接到航空公司「全面取消」航班的簡訊通知，這也引發民眾抱怨。該民眾表示，自己老家在馬祖，親朋好友都在馬祖，原本想趁休假回家探望親戚，但因為疫情緣故，航班一改再改，也讓行程大亂，如今甚至被通知全面取消，難道馬祖真的要封島了嗎？
對此，民航局表示，確實有收到連江縣政府的要求，指馬祖醫療資源有限，防疫人力也有限，擔憂疫情擴大，希望即日起至6月14日，北竿機場的航班全面取消；不過南竿還是有飛航。
至於是否還有其他離島也有類似「封島」行為？民航局表示，目前其他離島航班都維持正常飛航，不過由於搭乘人數少很多，航班調度上有作些微調整。
疫情快報
▪【專題】台灣有哪些疫苗？哪個縣市接種率最高？
▪【今日疫情懶人卡】新增401例本土、266例校正回歸 13人死亡
▪【整理包】疫情波及16間醫療機構 門急診異動一次看
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言