真的要封島了？ 馬祖北竿航班即起至6/14全面取消

國內疫情持續升溫，指揮中心昨宣布，馬祖新增一例本土確診，這也是離島首例確診個案。該確診案例也引發當地人恐慌，已有網友在臉書社團上強調離島醫療資源有限，為避免疫情擴大，呼籲旅客短期內不要來馬祖，也希望縣府可以「封島」。

實際上，今已有民眾接到航空公司「全面取消」航班的簡訊通知，這也引發民眾抱怨。該民眾表示，自己老家在馬祖，親朋好友都在馬祖，原本想趁休假回家探望親戚，但因為疫情緣故，航班一改再改，也讓行程大亂，如今甚至被通知全面取消，難道馬祖真的要封島了嗎？

對此，民航局表示，確實有收到連江縣政府的要求，指馬祖醫療資源有限，防疫人力也有限，擔憂疫情擴大，希望即日起至6月14日，北竿機場的航班全面取消；不過南竿還是有飛航。

至於是否還有其他離島也有類似「封島」行為？民航局表示，目前其他離島航班都維持正常飛航，不過由於搭乘人數少很多，航班調度上有作些微調整。

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