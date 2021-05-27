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台灣首批清冠一號 順天堂全捐給13家醫院抗疫

中央社 / 台北27日電
圖為清冠一號樣品。中央社
圖為清冠一號樣品。中央社

國內新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，衛福部日前緊急核發「清冠一號」臨時藥證，取得藥證的順天堂藥廠近日宣布，將捐出首批增貼中文標示的藥品給國內13家醫療院所，協助抗疫。

衛福部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發中藥複方「清冠一號」（NRICM 101），配方包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材，去年經三軍總醫院、長庚醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院臨床證實有療效。

根據順天堂藥廠說法，「清冠一號」去年9月取得外銷專用藥品許可證，銷售至歐、美、澳、非洲以及東南亞等地區。

依規定，該藥品屬於科學濃縮中藥，需比照西藥新藥審核方式，通過層層臨床試驗才能在台上市販售。

因本土疫情升溫，「清冠一號」已於5月18日取得衛福部緊急授權「核准製造防疫專案」藥證，依規定進行中文標示並加速生產包裝，將在國內醫療院所協助治療輕症患者。

順天堂藥廠昨天發布新聞稿指出，近日已完成國內首批增貼中文標示的藥品，昨天全數捐贈給有疫情需求的13家大型醫院，包括長庚醫院、三軍總醫院、新光醫院、北醫附醫、恩主公醫院、部立桃園醫院、部立基隆醫院、秀傳醫院、高醫附醫、彰化基督教醫院、中國附醫、中山附醫、陽明交通大學附醫等。

中央社記者致電順天堂藥廠，藥廠人員表示，目前均已完成捐贈，但確切捐贈量不清楚，須待公司進一步公告。

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