多久才能解除三級？ 醫列「3國數據」嘆：看完心裡有底了

國內疫情風暴尚未趨緩，指揮中心宣布將全國三級警戒延長至6月14日，讓各界紛紛憂心，想回歸疫情爆發前的正常生活，似乎還需要比想像中更長的時間。對此，精神科醫師潘建志引用各國的防疫警戒變化數據，希望大家參考他國經驗後，能「在心裡有個底」。

針對台灣防疫狀況，萬芳醫院精神科醫師潘建志在臉書發文，張貼三個國家過去封城警戒強度的變化曲線，分別為以色列、紐西蘭以及韓國。潘建志指出，台灣過去一年多來堅守防疫，而近日破口出現後，目前的警戒強度被國外學者評為74分，放在以、紐、韓三國的數據來看，約為綠色虛線的高度。

潘建志透過以色列、紐西蘭和韓國的防疫警戒數據變化，分析台灣的疫情發展現況。圖擷自 facebook

潘建志說明，根據國外數據曲線圖來看，這三個國家首度封城，警戒強度都在80分以上，且需特別注意的是，當時這三國還是原始的新冠病毒株，而不是現在傳染力已經變得更強的英國變種病毒。

潘建志強調，以、紐、韓三國第一次封城，強度都達到80分以上，幾乎接近四級封城警戒的程度，才在2、3個月後把疫情壓下來，且從數據圖中可以看見，這三國每次解封後，約經過1到4個月的時間，疫情又會升溫，防疫需要再次升級。他直言，參考國外狀況後「大家心裡就有底了」，暗示民眾需做好心理準備。

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