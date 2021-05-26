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新北防疫中心滾動式嚴管 熱區將增列土城

中央社 / 新北26日電

新冠肺炎疫情升溫，各熱區防疫中心滾動式嚴格管控，今天板橋、中和移防並增列永和、新店，明天除三重及新莊也移區並增列土城為熱區，逐區嚴格執行噴消等防疫措施。

新北市長侯友宜今天主持防疫應變會議後召開線上記者會表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續處於高峰期，熱區劃定範圍每3天進行滾動式調整。目前設有板橋、中和及三重、新莊等熱區防疫中心，今天續成立新店及永和熱區防疫中心。

侯友宜表示，板橋熱區防疫中心從東區的龍翠市民活動中心調整駐點至北區四維市民活動中心，中和熱區防疫中心也自原漳和區連和市民活動中心移至圓山區的國防管理學院中正堂，因應疫情快速變化，強化及嚴格落實第三級警戒的措施。

他表示，明天將新增土城熱區防疫中心，三重、新莊熱區防疫中心也將轉區執行防疫，讓熱區感染人數能獲有效控制 。

民政局表示，板橋北區熱區防疫中心涵蓋宏翠、滿翠、仁翠、吉翠、明翠、朝陽、新翠、新埔、陽明、文德、忠誠、新海、幸福、德翠等14里，居民5萬9405人；中和員山熱區防疫中心涵蓋積穗、員山、文元、嘉新、民安、瑞穗、清穗、自強、明德、錦中、錦盛、民有、冠穗等13里，居民6萬291人。

市府表示，永和熱區防疫中心設得和活動中心，涵蓋秀林、福和、民族、民治、永元等5里，居民共2萬2201人；新店熱區防疫中心設在吉祥市民活動中心，共涵蓋德安、吉祥、玫瑰、雙城、日興等5里，居民人數2萬9115人。

新北市27日在土城明德市民活動中心增設土城熱區防疫中心，涵蓋員信、明德、學士、裕生、埤林、復興等6里，居民3萬4641人。

新莊熱區防疫中心明天也將由新莊體育場小巨蛋入口處移南區四維市民活動中心，涵蓋建福、後德、後港、四維、八德、成德、南港、萬安、龍安里等9里，居民3萬7773人；三重熱區防疫中心由三重社教館轉東區永福市民活動中心，涵蓋永順、永清、永豐、永福、永安、永盛、永吉、福樂、福隆、慈祐、溪美里等11里，居民5萬6308人。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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