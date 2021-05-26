快訊

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎北市醫療量能緊繃 下週再增加300多床

中央社 / 台北26日電
台北市長柯文哲。圖/北市府提供
台北市長柯文哲。圖/北市府提供

新冠肺炎疫情，指揮中心昨天放寬專責病房1人1室規定，台北市長柯文哲今天表示，感謝北市各家醫院緊急應變，目前北市可收治確診病患的病床共1023床，預計下週還可以再增加300多床。

台北市政府今天下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，目前台北市可收治確診病患的病床總數為1023床，其中專責病床共687床，大概下週還可以再增加300多床，救護車卡在路上找不到病床的情況會改善很多。

不過，柯文哲指出，即便現在已有1023床可收治確診病患，但醫療量能還是相當緊繃，因病床擴充是一回事，負責的醫護全部打過疫苗、受過訓練仍需要一點時間。

此外，柯文哲表示，不能整個醫療體系全拿來治療新冠肺炎單一疾病，長期下來會對全台灣醫療體系造成傷害，還是要想辦法減少病患數量。

衛生局長黃世傑補充，現在重症病人相當多，導致無法多人一室的負壓隔離病房、加護病房幾乎滿床，醫療量能相當吃緊。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

陸願給疫苗？柯文哲抓頭要老師回答：有認證非不能考慮

南投洽買輝瑞 柯文哲：疫苗種類多成本高 行政會很複雜

明發2萬多劑疫苗 柯文哲：專責醫院第一優先 其他造冊打

柯文哲：疫苗才是解決疫情方案 應考慮國際現貨

相關新聞

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

北市聯醫工會昨天向社會發出求救信，今天換台大醫院院長吳明賢，也對社會發出求救信。吳明賢今天晚間在個人臉書以「Hospit...

負壓隔離加護病房剩1床！ 新北市急徵加護病房

新北市醫療量能吃緊，還得應付每日破百例以上確診者，衛生局透露，目前專責病房、負壓隔離病房所剩不多，甚至負壓隔離加護病房（...

多久才能解除三級？ 醫列「3國數據」嘆：看完心裡有底了

國內疫情風暴尚未趨緩，指揮中心宣布將全國三級警戒延長至6月14日，讓各界紛紛憂心，想回歸疫情爆發前的正常生活，似乎還需要比想像中更長的時間。對此，精神科醫師潘建志引用各國的防疫警戒變化數據，希望大家參考他國經驗後，能「在心裡有個底」。

【即時快評】何時能脫口罩？ 蔡英文的答案仍讓人失望

疫情發燒，萬事莫如疫苗急，全民都在問「何時才有疫苗可打？」，蔡英文總統今天狀似樂觀的宣布，「8月底將會有累計1千萬劑疫苗...

確診者居家隔離成新常態 北市補助家人住旅館

台北市副市長黃珊珊今天指出，快篩陽性與無症狀、輕症確診者在家居家隔離將成為新常態；觀傳局表示，為讓隔離者安心在家隔離，提...

幾經波折金門機場快篩站啟用 首日計採檢49人

經歷日前遭拆除的風波後，金門機場快篩站今天下午正式復設啟用，不少搭機返鄉的民眾看到都主動表示想做篩檢，但也有人詢問要不要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。