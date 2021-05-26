新冠肺炎北市醫療量能緊繃 下週再增加300多床

因新冠肺炎疫情，指揮中心昨天放寬專責病房1人1室規定，台北市長柯文哲今天表示，感謝北市各家醫院緊急應變，目前北市可收治確診病患的病床共1023床，預計下週還可以再增加300多床。

台北市政府今天下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，目前台北市可收治確診病患的病床總數為1023床，其中專責病床共687床，大概下週還可以再增加300多床，救護車卡在路上找不到病床的情況會改善很多。

不過，柯文哲指出，即便現在已有1023床可收治確診病患，但醫療量能還是相當緊繃，因病床擴充是一回事，負責的醫護全部打過疫苗、受過訓練仍需要一點時間。

此外，柯文哲表示，不能整個醫療體系全拿來治療新冠肺炎單一疾病，長期下來會對全台灣醫療體系造成傷害，還是要想辦法減少病患數量。

衛生局長黃世傑補充，現在重症病人相當多，導致無法多人一室的負壓隔離病房、加護病房幾乎滿床，醫療量能相當吃緊。

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