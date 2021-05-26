高市防疫量能整備清空1191床 高榮允隨時備援

武漢疫情增溫，醫療量能的整備至為重要，高雄市統計至5月22日已清空4大醫學中心、市立醫院共1191床，假如疫情升溫隨時可再清空專責病房2541床。高榮也宣示整備人力及物資可隨時支援。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）升溫，雙北醫療量能面臨嚴峻挑戰；高雄市因應疫情需要，整備好防疫量能。市長陳其邁於今天的防疫會議，偕同高雄榮民總醫院院長林曜祥出席，他於會議上說明高榮的備援準備。

林曜祥指出，高榮空出了137床的專責病房、20間加護病房，相對應的人力及物資都整備好，隨時可以接受高雄市政府及中央的指令投入防疫醫療工作。他並呼籲醫界務必提高警覺，以防社區感染機會，只要提早發現可能的感染，包括相對旅遊史、活動史或診所、醫院就診資訊。

例如社區診所的患者在7天內因呼吸道症狀看診兩次以上，或有特定風險地或地點活動史或醫師臨床診療懷疑，可經醫師轉診或快篩。洗腎診所門診診療，對規律回診的慢性病患者，應以通訊診療進行看診，盡量暫停其他外部病患者診療。

衛生局統整防疫量能整備，高雄市對高風險對象提供快篩及採檢服務23處；快篩劑有10萬劑；防疫旅館有3885間；月底可增為4530間；集檢所有655間，月底可達1224間。

至5月22日4大醫學中心、市立醫院已清空1191床，假如疫情升溫，隨時可以清空病房2541床。

衛生局同時宣布社區防疫加嚴措施，限在1樓設置外送、物流集中收取處，外送員不進入社區大樓內。

市府同時宣布農業紓困振興相關措施，農業八大紓困方案，包括：小農電商輔導、玉荷包外銷獎勵、青年農民創業貸款利息補貼、批發市場租金減半、香蕉芒果採購加工補助、農民肥料實名制補助等。

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