金門機場快篩站啟動 縣長：有助金門整體防疫

金門縣新冠肺炎快速篩檢站今天下午啟動，縣長楊鎮浯表示，同是離島的連江縣零確診破功，可知人員流動對離島風險大；離島醫護量能不足，啟動快篩對金門整體防疫工作會是很大的幫助。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情升溫，確診人數不斷攀高。中央流行疫情指揮中心25日宣布，同意金門縣、澎湖縣、連江縣三離島可在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務，但強調不得強制採檢。

金門快篩站建置在尚義機場走廊，金門縣衛生局與環保局人員一早就到機場架設快篩裝備，上午10時左右完成架設。下午2時35分抵金門班機載來69名旅客，縣府人員在機場出口處指引旅客接受免費篩檢，多數旅客表示願意接受快篩。民眾說，快篩除保護自己，也讓家人安心；也有搭上午班機抵金的民眾，專程來接受採檢。

楊鎮浯到現場視察表示，感謝中央聽到離島聲音，同意金門、連江和澎湖三縣提供自願性採檢。尤其今天連江縣出現一名確診者，零確診破功，由此可見離島隨著人員流動也是會有風險，特別是離島醫護量能不足情況下，一旦確診案例發生，後端所需醫護能量更遠勝於第一線所做的，因此，啟動快篩金門整體防疫工作會有很大的幫助。

楊鎮浯說，金門快篩有三級適用對象，第一是與確診者接觸者有足跡重疊，第二是自熱區返回者，第三是對自身症狀有疑慮者。他說，航空公司人員會在機上對旅客宣導快篩，下飛機後，旅客經過機場清消門後，由縣府員工引導，進入快篩區域，接受醫師採檢。如有狀況立刻送到衛福部立金門醫院做一步PCR，再決定是到集中檢疫場或以其他方式處理。

楊鎮浯表示，採檢快篩，金門已經準備很久了，後續配套也都沒有問題；醫護能量部分，在地開業醫師和醫師公會都表示可以支援。

此外，楊鎮浯表示，目前金門防疫旅館已有100個房間能量，政府也訂定獎勵旅館、民宿加入防疫旅館作業辦法，不少旅宿業者表達合作意願，縣府會視狀況動態調整。

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