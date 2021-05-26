緊急防疫！ 台南篩檢站增至31站

台南篩檢站將增至31站！台南市長黃偉哲26日表示，為確保醫療量能、避免院內感染，入院前必須先篩檢，並宣布已增設14站衛生所篩檢站。台南市衛生局長許以霖說明，加上將成立的篩檢組合屋2組、行動零接觸篩檢車1輛，總計將有31處篩檢站。另外，高風險族群也新增「5月1日後具雙北旅遊史且出現疑似症狀者」。

擴增篩檢站31處

黃偉哲公布26日防疫記者會重點：一、長照防疫與擴大篩檢，院內清零才能確保醫療量能，台南市已將醫療與篩檢進行分流，入院前必須先篩檢，且由於北部發生長照機構院內感染，將加強長照機構及血液透析機構的防疫措施；二、企業紓困方案說明；三、勞工紓困與安心就業。

關於台南市醫療院所的防疫措施，台南市衛生局長許以霖表示，相關措施包括醫院營運降載、分艙分流、院內清零計畫、入院前採檢、員工健康監測及定期採檢、擴大專責病房、通訊診療、建立篩檢就醫轉介流程等；其中擴大專責病房主要是因應疫情下一階段可能的需求，希望是備而不用。

許以霖說明，台南市原有14家醫院篩檢站，為保護醫院的量能、避免發生院內群聚感染，這週已擴增14站衛生所篩檢站，以及下週預計成立篩檢組合屋2組，行動零接觸篩檢車1輛近期也會完成，共有31處篩檢站。衛生局26日也新增「5月1日後具雙北旅遊史且出現疑似症狀者」，為高風險族群，可電話預約採檢。

提供紓困振興貸款

台南市經發局長陳凱凌表示，針對這波疫情，南市府的紓困方案包括紓困振興貸款，不論是保薪資或還舊貸展延，甚至在營運資金方面最多可申貸到1.5億元，還有青創貸款利息補貼6個月、安心即時上工方案、勞工充電再出發訓練、稅賦減收緩繳等。此外，還成立紓困專案辦公室(電話：06-2954293)，並透過經發局LINE官方帳號由專人提供相關服務。

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