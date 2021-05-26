中央傾聽地方？ 防疫措施大轉彎

各地疫情狂拉緊報，指揮中心多次收回成命，似乎開始聽見各方的聲音！從允許離島地區自願採檢、放寬雙北地區一人一室規定、放寬確診者解隔離規定等三項措施可發現，指揮中心已開始採納地方意見，令人欣慰。

五月疫情風暴爆發初期，指揮中心曾被各界批評防疫慢半拍，聽不下地方政府與各界專家的意見。在金門縣、澎湖縣及連江縣等提出「軟封島」的當下，指揮中心在24日深夜發出新聞稿、撤銷其管治公告，但隔天在各界呼聲下忽然「髮夾彎」，允許離島提供「自願性採檢服務」。

此外，在台北市長柯文哲的建議下，指揮中心也於25日放寬雙北市專責病房限一人一室規範，並決定由「傳染病防治醫療網」網區指揮官視情況彈性調整，且因應慢性病需求，將長期需要血液透析之確診病患收治規定再放寬，規定病患集中收治於和平醫院、三總松山分院，不限一人一室。

另一方面，指揮中心也聽到了地方醫護及專家的呼聲，在24日放寬「確診醫護解隔離」標準，讓完成新冠肺炎疫苗兩劑接種14天以上的確診醫護，在無症狀後即可返回工作崗位，盼緩解各地醫療量能吃緊的狀況，26日也對一般病患解隔離的條件進行放寬，離發病日已經超過10天、Ct值檢驗超過30以上即可解除隔離。

種種作為顯見指揮中心已開始吸收各方意見、適時調整政策，但接下來指揮中心要面臨的是疫苗採購及普篩、廣篩問題。南投縣長林明溱25日表示，已準備向上海復星購買30萬BNT疫苗，卻遭指揮中心打槍，於26日上午再度發出公文，柯文哲也已對此表態，台灣沒有辦法撐到8月疫苗來台，在此之前死傷會更加慘重，盼指揮中心也能兼聽意見。

疫苗來台前，台灣的防疫戰將越來越嚴峻，畢竟人命關天，第一線的地方政府向中央發出求救訊號的同時，也紛紛採取自救行動；接下來，指揮中心若能廣納各方意見、整合雙北、桃、竹、苗、雲、嘉、南、台中等地區政府，同心作戰，將是全民之福。

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