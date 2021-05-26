雙北醫療量能受挑戰 陳其邁允和中央及縣市府合作

高雄市長陳其邁今天主持防疫會議時重申戴口罩、保持社交距離的重要性，有關雙北醫療量能面對嚴峻挑戰的問題，允諾和中央流行疫情指揮中心及縣市政府合作防疫。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，高雄市今天再增2個本土病例；陳其邁今天也談到雙北醫療量能面臨挑戰的問題。

他指出，目前疫情擴散自母親節以來，已算是第3波的傳染，呼籲從大家配合從公衛防疫手段，戴口罩、保持社交距離，希望所有民眾都遵守這項規定，而且高雄市5月15日就要求外出一定要戴口罩，而且不再勸導直接開罰。

他說，中央流行疫情中心今天和高雄市的4大醫學中心開會，面對這一波的疫情，沒有一個縣市可以倖免，台灣就是這麼大，沒有一個地方政府或是城市可以置身事外，大家感同身受：雙北面對醫療量能的挑戰，高雄市會和其它縣市政府、中央流行疫情指揮中心合作防疫。

他指出，身為醫師，要盡全力做好防疫，尤其面對英國變種病毒的高傳染率，更要做好防疫工作。

他說，高雄市禁餐廳內用、要求外帶的規定要施行至6月14日。有關工地工人反映在工地吃飯及喝水要怎麼落實戴口罩一事。

陳其邁表示，工地吃飯可以拿下口罩，但要求2人務必保持2公尺的社交距離，等飯後要再戴上口罩。他強調，要求口罩及保持社交距離是為避免封城。

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