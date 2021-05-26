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柯文哲：萬華區疫情已趨緩 其他行政區仍在上升

中央社 / 台北26日電
台北市長柯文哲今天說，這波疫情要拖多久，他也不曉得，不過從實務看，上次就沒有下令夜市關掉，這次比上次嚴峻很多，企業怎麼紓困，北市府預計本周五公布。圖／引用自直播
台北市長柯文哲今天說，這波疫情要拖多久，他也不曉得，不過從實務看，上次就沒有下令夜市關掉，這次比上次嚴峻很多，企業怎麼紓困，北市府預計本周五公布。圖／引用自直播

台北市長柯文哲今天指出，從各行政區的確診病例分布看起來，萬華區的疫情已經趨緩，但其他11個行政區幾乎都還在上升，預期確診數還會增加。

指揮中心今天公布國內新增302例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案、2例境外移入個案，校正回歸本土個案331例，總計635例。

台北市政府今天下午舉行防疫記者會，柯文哲指出，現在校正回歸比當日新增確診還多，所以這個數字已經失去實質意義，看趨勢比較重要。

柯文哲表示，從各行政區的確診病例分布看起來，萬華區確診數還是最多，但上升的程度已經開始踩煞車，代表疫情在萬華區已經趨緩，其他11個行政區則幾乎都還在上升，16日到22日這週共有782例確診，預期確診數還會增加。

柯文哲呼籲，不要誤以為台北市只有萬華區是疫區，其他行政區都有相當程度的感染，16日到22日這週多的文山區有59例，少的內湖區也有18例，超過50例做疫調就已經很困難，雖然確診數沒有爆炸性成長，但數量還在增加。

柯文哲強調，固然萬華區病例比較多，但其他行政區不是沒事，不是只有萬華區的民眾才需要戴口罩、減少群聚，其他地區也要，甚至在北台灣、中南部都有可能有小型群聚的狀況。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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