加碼配送防護物資 陳時中：高風險警消優先打疫苗

國內新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心指揮官陳時中昨天為員警染疫哽咽，今天再次喊話，明知故犯者使警察風險增高是「於心何忍」，將加碼配送防護物資，保護警消。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天在疫情記者會提到有警察同仁確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），一度哽咽、眼眶泛紅，表示沒好好做事情的才應該要檢討，也讓外界看見警消人員在疫情下的工作困境，呼籲將警消疫苗接種順位提前。

陳時中今天下午在記者會上表示，41萬劑AZ疫苗最快28日開打，了解警消人員的辛苦，根據內政部警政署提出建言，警消人員有群眾接觸風險，將優先供警消施打；中央也會配送更多防護面罩跟護目鏡，希望警消人員執勤時能有多一層保護，執法起來更安心、更效率保護社會。

陳時中也再次不捨喊話，國內疫情持續，卻仍屢見違規事件，特別是休閒娛樂場所業者明明應該停業卻違規營業，過去已經說過這類行為叫做明知故犯，更說重話指出，明知故犯的當然要嚴格法辦，「我只是想說，為明知故犯的人讓警察風險增高，真的是於心何忍」。

陳時中也表示，不戴口罩經勸導者卻對著執法人員「罵罵號」，是非常不對的行為，重申國內疫情已經不容小覷，沒戴口罩就是會造成染疫風險變高，呼籲民眾主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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