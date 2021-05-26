新北增設4處防疫中心 侯友宜籲買菜一次購足

新北市今天增設永和、新店、板橋、中和4處防疫中心，規範17萬民眾生活作息。市長侯友宜呼籲市民，買菜一次買足，或分流隔兩、三天才買，商家自主歇業，避免聚集。

市長侯友宜今天視察新設置的永和區得和活動中心、新店區玫瑰路2處防疫中心，慰問工作人員辛勞。他表示，熱區劃定範圍每3天都會滾動調整，因應疫情快速變化，迅速整備資源待命。

市府民政局表示，板橋熱區防疫中心今天從東區的龍翠市民活動中心調整至北區的四維市民活動中心，中和防疫熱區也自漳和地區連和市民活動中心，移至員山地區的國防管理學院中正堂舊址。

民政局說，今天共新成立上述4處防疫中心；板橋與中和是結束原來的3天駐點任務，挪移到確診數與足跡比較密集的地區；永和區與新店區則是因新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情需要新成立。至於設置的機動篩檢站、社區定點篩檢站，服務時間與地點則沒有變動。

侯友宜表示，靠著數據分析找出疫情熱區，作為加強防疫的依據，希望民眾自動配合，非必要的營業全部停止，尤其，長輩常去的公園暫時先封閉以減少活動。

他強調，原熱區結束任務並非解除警戒，疫情仍處高峰，民眾仍需自我防護並注意防疫規範。

他今天在市政會議後受訪表示，許多長輩習慣到傳統市場買菜，人流的管控比較困難，因此特別呼籲，買菜一次買足是最好的方式，否則，起碼隔兩三天再買，自動分流、買完就走、不要聊天、逗留，拜託市民一定要配合。

侯友宜說，包括警察都會到市場等各地巡邏關心，他近日觀察，發現市民防疫意識提升，許多商家自主暫停營業，車流和人潮也減少許多。

民政局表示，今天成立的4處熱區防疫中心，總計涵蓋37個里，約有17萬名市民的生活作息受關懷與規範。疫情嚴峻期間，市民生活上的不便，感謝諒解與配合同心對抗疫情。

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