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3級警戒延至6月14日算法曝 涵蓋端午連假是巧合

中央社 / 台北26日電

國內新冠肺炎疫情嚴峻，全國3級警戒延長至6月14日。指揮中心專家透露，延長到何日算法是依據科學證據計算，以此波疫情最高峰日期後推算2個潛伏期，涵蓋到端午連假是巧合。

指揮中心指揮官陳時中昨天表示，社區有未發掘隱藏的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例可能性高，隱藏病例恐造成家戶傳染，甚至與外界接觸，造成社區小規模疫情。專家強烈建議警戒延長到6月14日，透過人流管制，避免隱藏病例造成社區疫情擴大。

外界多傳3級警戒延長日程若以兩週計算，應該只需延到6月11日，這次會選擇延長到6月14日可能是因應端午連假設計，怕民眾一解除警戒就「報復性群聚」，讓疫情又變嚴重。指揮中心專家諮詢小組成員、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬今天告訴中央社記者，其實這一切只是巧合。

黃高彬表示，一般來說，觀察流行疫情是否控制下來，需要觀察兩個潛伏期，若期間沒有新增病例才算控制下來。3級警戒延長日程計算模式參考上述概念，指揮中心專家是以此波疫情最高峰、案例數最多的17日，往後推算兩潛伏期，也就是加上14天來計算，才會決定3級警戒延至月14日。

台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅說，台灣過去很長一段時間沒有社區感染，只要把邊境管好就好，但現在的局勢不同，再加上雙北地區傳出有失聯者，若這些人在社區四處遊蕩，可能造成更多社區傳播鏈。

對於延長3級警戒恰巧涵蓋到端午連假，呂俊毅表示，如今社區需要很長一段時間才會恢復乾淨，現在確實連普通出遊都不行，呼籲民眾連假遵照指揮中心規定，減少不必要外出，端午連假期間切勿放風。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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