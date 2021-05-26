打疫苗有訣竅！哈佛榮譽退休教授：寧可先打1000萬人，別只打500萬人

李敦厚認為，台北的高感染區用的是「病毒抗原」快篩的策略，這不是最好的做法。圖為新北樂生院區的社區篩檢站，為一百位已經網路預約的新北市民進行快篩與PCR檢驗。記者潘俊宏／攝影

台灣下一步該怎麼走？進入社區感染後，還可能「歸零」嗎？疫苗又該怎麼打？

哈佛大學公衛學院榮譽退休教授李敦厚，在波士頓家中接受「未來城市＠天下」專訪。李敦厚是台灣大學公共衛生學系第一屆畢業生，之後赴美取得哈佛大學公衛博士，博士後研究是在瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinsaka Institute）擔任客座研究員。

他1986年獲哈佛公衛學院聘為助理教授，2016年從終身教授職退休。研究領域為免疫學與傳染病，以人類反轉錄病毒為主。他最早發現愛滋病病毒的外套膜蛋白gp160和gp120，哈佛大學也擁有用這兩個病毒蛋白做診斷與預防的專利。

以下是李敦厚的專訪重點：

感染新冠肺炎病毒的人中，無症狀或輕症是多數；重症的雖是少數，但如果總感染人數一時快速大增，則會癱瘓醫療體系。從公共衞生的角度來看，首要任務是避免總感染人數激增。有人主張普篩，其實沒什麼意思；從高危險群開始，有目標地篩檢，才有意義。

只是目前，台北的高感染區用的是「病毒抗原」快篩的策略，這不是最好的做法。

第一，抗原快篩的偽陽率不夠清楚，篩選出來的人，還要用PCR去測一次，確認誰真的被感染。但PCR檢測至少耗時一天，就失去了快篩抗原有的省時、省錢的優點，也可能癱瘓醫療體系。

第二，更糟的是，由於快篩抗原敏感度不夠高，會把有些感染者判讀成沒被感染（偽陰性），也對公衞防疫工作不利。

我的看法是，如果要做快篩，還是做「病毒抗體」快篩——以指血快篩，對病毒整個棘蛋白的IgM/G抗體、甚至對核蛋白的IgM/G抗體，是較好的策略。

抗體快篩，可以找出曾經或剛感染病毒的人（他們會產生抗體）。不論他們體內的病毒是否仍在複製中，這些人都要提高警覺；除了更加小心自我管理，再一層、一層擴大到所有他們接觸過的人及其他接觸者，都進行自我管理。

這個策略的目的，是減少有病毒但無症狀的感染者，再傳染給他人的機會。

政府出面組快篩國家隊

台北市長柯文哲24日再度下令，20急診責任醫院快篩站，若快篩呈現陽性者，PCR樣本就要標明「第一優先送檢」，「不能PCR拖三天才出來，因為會拖我時間。」圖／北市府媒體事務組提供

台灣目前最需要的，是政府運用「口罩國家隊」的模式，整合國內廠商與學者專家，運用已有的快篩病毒棘蛋白抗體或核蛋白抗體的試劑，儘快回答擔心已被感染的民衆。

以快篩測抗體的公衞防疫模式，一方面能減低民眾不知有無被病毒感染的恐慌，另一方面是減低公衞防疫資源的浪費。檢出有抗體的民眾，再用PCR測有無病毒正在複製，依此做出需要隔離的判定。至於沒檢出抗體的民衆，則不用再做PCR。

未來，台灣確認人數是否可能回到「歸零」？那些感染源不明的案例，若能透過抗體篩檢找出感染者，再用PCR確認、隔離；這樣順著接觸史一層層往外找兩、三輪，直到找不到感染者為止，要回到過去的「零確診」，不是沒機會，但還是比以前難。

但是，檢測只能解決眼前的問題。台灣在國境圍堵病毒的策略有成，無庸置疑；現在採取短期的（類）封城，也可暫時化解危機；但使多數國民接種疫苖，才是對付病毒最有効的終極工具。

打此疫苗是防重症為主，防感染為副

根據報導，台灣買的2,000萬劑AztraZeneca（以下簡稱AZ）和莫德納（Moderna）疫苗，預期在幾星期後抵台；另外，七月國產疫苖也將有1,000萬劑。AZ疫苖是每人兩劑隔三週打（台灣是隔八週），莫德納是每人兩劑隔四週打。

然而，如果其中一個疫苗到貨時間比另一個晚，再考慮留一半疫苗在數週後接種第二劑，那麼，要達到全國70～80%疫苗接種涵蓋率的目標，一定會非常慢。

所以，這一次我們拿到疫苗，首先要思考的就是擴大疫苗接種率。先進來的疫苗先打，暫不考慮留一半給第二劑；寧可先打1,000萬人，不要只打500萬人。

因為，莫德納打第一劑的防重症有效性約80%，AZ第一劑的防重症有效性是70%，只打一劑，就已能產生很大的防重症效力。

而且，注射以上劑苗的目的是防重症為主，防感染為副。打了不是一定不會被感染，而是比較不會得重症；不得重症，就不會癱瘓醫療體系。

那第二劑怎麼打？實務上有兩個建議：

第一劑，打莫德納或AZ。

第二劑，打莫德纳或AZ或高端。

為什麼打高端？

目前已知，能有效防重症的疫苖中（如莫德納、輝瑞、嬌生、Novavax），用的抗原都是美國國家衛生院（NIH）設計的「stabilized prefusion form of Spike protein」，國産高端疫苗用的也是同樣的抗原，這是這款疫苗的長處之一。

所以我建議，第二劑可以加入安全性較無疑慮的高端疫苖，以加速全國AZ和莫德納疫苗接種涵蓋。

「全文轉載自未來城市(越洋專訪》「寧可先打1000萬人，別只打500萬人！」哈佛榮譽退休教授：有核准的疫苗就打，第二劑可考慮「混打」)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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