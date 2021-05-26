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延長三級警戒只是開始 楊志良盼中央快點關注經濟弱勢

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
前衛生署長楊志良。記者潘俊宏／攝影
前衛生署長楊志良。記者潘俊宏／攝影

全國三級疫情警戒延長至6月14日，前衛生署長楊志良表示「這只是開始」，誰也不樂見疫情變壞，甚至提升到第四級，只是病毒無情，傳播速度之快，三級警戒一時半刻恐無法降級，首當其衝的將是經濟弱勢，攤販、餐廳、阿公店的小姐們，短短一到二周還能咬牙硬撐，但這次疫情勢必是一場「長期抗戰」，政府一定要盡速提出方案超前部署，否則獨居死亡、犯罪、虐兒等事件，將再對台灣社會拋出一拳重擊。

楊志良表示，不管哪一個國家面對疫情爆發後，都出現經濟求生的問題，早在這波社區感染的疫情前，很多餐廳都已經沒辦法生存，更不用說三級警戒後，八大行業歇業，外頭沒有人潮，攤販也難以求生，特別是疫情熱區的業者，更是難熬，萬華周邊的業者之後該怎麼過日子。

楊志良表示，印度封城後一天，就已經很多人沒有飯可以吃，沒過多久犯罪率就頻頻上升，台灣經濟、醫療狀況雖然比較好，但不可否認的是「經濟弱勢」勢必會面對到強大的衝擊，單親家庭可能因為疫情失業，經濟陷入困頓，獨居老人無力生活等。

楊志良表示，現在並未看到衛福部有提出對於弱勢相對應的措施，醫療應變很急沒有錯，但社福的資源現在要馬上拉上來，否則幾周之後，弱勢狀況也將會成為另外一個問題。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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