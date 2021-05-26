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宗教防疫規定延長至6月14日 全台暫停公祭僅限家祭
新冠肺炎疫情嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月14日，指揮中心今天宣布，宗教場所防疫規定也延長到6月14日，各縣市喪葬事宜應暫停公祭，僅限家祭。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診遍及台灣本島，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午主持全國防疫會議後記者會表示，因應昨天宣布全國疫情警戒第三級延長，宗教場所防疫規定也同步延後。
陳宗彥表示，內政部民政司和22縣市民政單位討論，並達成共識，先前各宗教場所的防疫規定，將同步延長至6月14日，各縣市也應暫停公祭，僅限家祭，防疫期間歷經喪親之痛，呼籲民眾諒解。
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