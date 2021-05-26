快訊

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宗教防疫規定延長至6月14日 全台暫停公祭僅限家祭

中央社 / 26日電
全台各地宗教寺廟暫不開放進入參拜，圖為雲林縣北港朝天宮將紅龍柱動線拉長，區隔廟門及廣場，架設戶外參拜點供信徒拜拜、祈願。聯合報系資料照／記者陳苡葳攝影
全台各地宗教寺廟暫不開放進入參拜，圖為雲林縣北港朝天宮將紅龍柱動線拉長，區隔廟門及廣場，架設戶外參拜點供信徒拜拜、祈願。聯合報系資料照／記者陳苡葳攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月14日，指揮中心今天宣布，宗教場所防疫規定也延長到6月14日，各縣市喪葬事宜應暫停公祭，僅限家祭。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診遍及台灣本島，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午主持全國防疫會議後記者會表示，因應昨天宣布全國疫情警戒第三級延長，宗教場所防疫規定也同步延後。

陳宗彥表示，內政部民政司和22縣市民政單位討論，並達成共識，先前各宗教場所的防疫規定，將同步延長至6月14日，各縣市也應暫停公祭，僅限家祭，防疫期間歷經喪親之痛，呼籲民眾諒解。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

新一批41萬劑AZ疫苗 周五開打

文山警局兩人染疫 指揮中心：已啟動匡列、分組勤務

教育部稱停課至6/18？指揮中心：境外假網頁

專責病房加速清空 發病或確診10天有條件出院

相關新聞

打疫苗有訣竅！哈佛榮譽退休教授：寧可先打1000萬人，別只打500萬人

台灣下一步該怎麼走？進入社區感染後，還可能「歸零」嗎？疫苗又該怎麼打？哈佛大學公衛學院榮譽退休教授李敦厚，在波士頓家中接受專訪。從公共衞生的角度來看，首要任務是避免總感染人數激增。有人主張普篩，其實沒什麼意思；從高危險群開始，有目標地篩檢，才有意義。

獨／淡水高爾夫球場開放預約打球 民眾怒：已檢舉多次

本土疫情升溫，但有民眾爆料，新北市淡水區一處高爾夫球場竟無視防疫規定，仍開放給民眾預約打球，停車場幾乎都停滿，甚至還因為...

新北增設4處防疫中心 侯友宜籲買菜一次購足

新北市今天增設永和、新店、板橋、中和4處防疫中心，規範17萬民眾生活作息。市長侯友宜呼籲市民，買菜一次買足，或分流隔兩、...

台中是工具機產業命脈 盧秀燕呼籲中央開放讓企業快篩

台中市今天有11例新增本土個案，市長盧秀燕今天呼籲，昨天中央宣布全國警戒三級延長至6月14日，中部哀嚎一片，愁雲慘霧，對...

加碼配送防護物資 陳時中：高風險警消優先打疫苗

國內新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心指揮官陳時中昨天為員警染疫哽咽，今天再次喊話，明知故犯者使警察風險增高是「於心何忍」，將加...

新竹市今天零確診 社區篩檢站上、下午都開放預約

我國今天新增302例本土確診、校正回歸331例個案，新竹市無新增，維持12例本土確診個案。新竹市長林智堅下午2點半仍開直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。