宗教防疫規定延長至6月14日 全台暫停公祭僅限家祭

台灣下一步該怎麼走？進入社區感染後，還可能「歸零」嗎？疫苗又該怎麼打？哈佛大學公衛學院榮譽退休教授李敦厚，在波士頓家中接受專訪。從公共衞生的角度來看，首要任務是避免總感染人數激增。有人主張普篩，其實沒什麼意思；從高危險群開始，有目標地篩檢，才有意義。

2021-05-26 14:47