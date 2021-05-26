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外媒打臉台灣防疫指「吹牛」 前外交官：台灣人讀了很不舒服

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台大醫院快篩站醫護人員工作時情景。記者余承翰／攝影
圖為台大醫院快篩站醫護人員工作時情景。記者余承翰／攝影

時代雜誌近日撰文評論台灣防疫，以「虛假的安全感和小小的秘密茶水，如何推翻台灣對COVID-19防禦」（How a False Sense of Security, and a Little Secret Tea, Broke Down Taiwan's COVID-19 Defenses）為標題，重話批評台灣防疫的吹牛破功。此文也在PTT上被台灣網友做諸多討論，認為就是在酸台灣無誤。

時代雜誌報導中，搭配台北於5月17日疫情爆發時的快篩情景照作為鋪陳，一開頭便指出，打破世界上最吹牛(vaunted)的COVID-19防禦系統，只需要靠一杯「小小的秘密茶水」。

前外交官劉仕傑在臉書針對此文則認為，相信許多台灣人讀畢此文後會「很不舒服」。但他認為，其實文章報導還算平實，包括華航諾富特擴散疫情，也提到台灣疫苗不足的問題，通篇關鍵仍在批評台灣社會在這波疫情之前，整整長達18個月，認為自己已達致無可爭議的成功，整體鬆懈下來的心態。包括開始返回音樂會、棒球比賽和宗教節日，外出吃大餐和一般家庭聚會也變得越來越普遍。

報導並引用立委林昶佐的話，認為台灣在今年似乎忘了謹慎外出這件事，現在爆出疫情，證明台灣似乎可做為反例的教訓；文中並點出前台灣副總統陳建仁，曾誇口台灣因為有抗SARS的豐富經驗，所以能在短時間內建立起台灣對新冠肺炎的控制措施，「為什麼這些協議，在成功度過最嚴重的大流行之後，卻失敗了？」

該篇文章在台灣疫苗不足，做了大篇幅的討論，認為台灣政府亡羊補牢，目前正開始爭相採購疫苗，以改善發展中國家最糟施打率之一的醜名。文中並指出，台灣疫情會大肆爆發，起源可能是從華航的貨機機組人員擴散開始。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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