外媒打臉台灣防疫指「吹牛」 前外交官：台灣人讀了很不舒服

時代雜誌近日撰文評論台灣防疫,以「虛假的安全感和小小的秘密茶水,如何推翻台灣對COVID-19防禦」(How a False Sense of Security, and a Little Secret Tea, Broke Down Taiwan's COVID-19 Defenses)為標題,重話批評台灣防疫的吹牛破功。此文也在PTT上被台灣網友做諸多討論,認為就是在酸台灣無誤。

時代雜誌報導中,搭配台北於5月17日疫情爆發時的快篩情景照作為鋪陳,一開頭便指出,打破世界上最吹牛(vaunted)的COVID-19防禦系統,只需要靠一杯「小小的秘密茶水」。

前外交官劉仕傑在臉書針對此文則認為,相信許多台灣人讀畢此文後會「很不舒服」。但他認為,其實文章報導還算平實,包括華航諾富特擴散疫情,也提到台灣疫苗不足的問題,通篇關鍵仍在批評台灣社會在這波疫情之前,整整長達18個月,認為自己已達致無可爭議的成功,整體鬆懈下來的心態。包括開始返回音樂會、棒球比賽和宗教節日,外出吃大餐和一般家庭聚會也變得越來越普遍。

報導並引用立委林昶佐的話,認為台灣在今年似乎忘了謹慎外出這件事,現在爆出疫情,證明台灣似乎可做為反例的教訓;文中並點出前台灣副總統陳建仁,曾誇口台灣因為有抗SARS的豐富經驗,所以能在短時間內建立起台灣對新冠肺炎的控制措施,「為什麼這些協議,在成功度過最嚴重的大流行之後,卻失敗了?」

該篇文章在台灣疫苗不足,做了大篇幅的討論,認為台灣政府亡羊補牢,目前正開始爭相採購疫苗,以改善發展中國家最糟施打率之一的醜名。文中並指出,台灣疫情會大肆爆發,起源可能是從華航的貨機機組人員擴散開始。

