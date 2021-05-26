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美國好市多可打疫苗還有三種選擇 網友追：台灣能跟進嗎？
就在國內暫停一般民眾施打疫苗的同時，有美國的友人眼尖發現，在美國包括好市多在內共多家連鎖賣場，可預約施打疫苗，且一次還有三種不同的疫苗可選擇，讓國民黨黨主席江啟臣今(26)日一早也在臉書分享，直言「看了令人感慨良多」。
自今(2021)年5月13日起，美國能在好市多打疫苗，且一次還包括輝瑞疫苗、莫德納（Moderna）疫苗、嬌生(J&J )疫苗均可任君選擇。消息一出，引來台灣網友在PTT上討論，笑言美國好市多的疫苗網站會不會是認知作戰架出來的假網站？但網友一致的心得便是，反觀台灣，「台灣好市多什麼時候跟上」，在疫情嚴峻之際，還需等到八月才有1000萬劑疫苗可讓一般民眾加入施打行列。
網友還說，這樣在好市多打的疫苗能退貨嗎？在美國打疫苗還送折價券，企業也有釋出各種好康拜託你打，有網友宣稱，美國好市多很久之前就已經在賣快篩了。
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