看好了范雲！北韓官媒認證 台灣防疫破口和3+11有關

北韓官媒「勞動新聞」昨天報導，台灣新冠肺炎疫情原本控制疫情得當，但因當局實施機組員「3+11」政策，防疫太過鬆懈，才導致疫情一發不可收拾。被在野黨指控舉辦協調會施壓指揮中心，更改機組員檢疫標準為「3+11」的民進黨立委范雲，則持續對此未有新回應。

勞動新聞以「威脅世界的突變（新冠病毒）快速傳播」為題，指出新冠病毒因為變種變得越來越危險，傳播能力更強的英國變種病毒至5月18日已經傳播至150個國家；巴西變種病毒迅速傳播至100個國家，南非變種病毒也已經遍及60個國家，未知的印度變種病毒也來勢洶洶，入侵65個國家。

勞動新聞以「中國台北」稱呼台灣表示，台灣疫情發展短短一週就新增了1200例確診；綜觀台灣早期檢疫措施與防疫政策都十分妥當，但時間一久，鬆綁了檢疫措施，並未像之前一樣積極對發燒人士進行檢疫，並縮短飛機駕駛員的檢疫時間，從14天改為3天，導致英國變種病毒在一家檢疫旅館中傳播，引起大規模感染。

勞動新聞並引述學者意見表示，KTV、遊藝場密閉的環境皆導致傳染，並指出要嚴格實行邊境管制、保持警戒才能有效遏制新冠病毒，避免防疫出現縫隙。

民進黨立委范雲日前被在野黨指控，疑似施壓相關部會來開協調會，才導致國籍航空機組員檢疫措施鬆綁。中央疫情指揮中心4月15日調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）。

根據「鏡週刊」報導，范雲4月1日邀相關部會開協調會，且會議錄音檔顯示，范在會中確曾提及，「我們是強烈建議回到3＋11」、「希望4月11日就回到3＋11」等語句。

范雲日前表示，是因為機組人員身心狀況已瀕臨崩潰，甚至在協調會中有一、二位情緒已經失控，自己認為這不只是健康問題，更是飛安問題，所以才找民航局、疾管署大家一起來正視問題。

范雲說，協調會裡只做了三件事情，一、讓桃園市機師工會對官員表達訴求；二、請政府官員回應；三、讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估。都雙向溝通，沒有做出任何限定政府該怎麼做的結論，會議紀錄內的結論都是請官員回報研議結果，更說不上有什麼施壓。

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