南投縣擬購買30萬劑BNT疫苗 預備金不足會舉債

南投縣長林明溱今天指已和上海復星聯繫，將花2500萬購買30萬劑BNT疫苗，南投縣晚間改口說，在沒有獲中央同意下，無法得知疫苗確切單價，會先動用預備金2500萬，不足再舉債。

南投縣政府今天下午召開記者會，說明南投縣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，林明溱指出，希望中央開放地方政府可以購買疫苗，他已準備好預備金，也已經和代理商上海復星聯繫上。根據他的說法，中央如果同意的話，縣府就馬上可以動用預備金新台幣2500萬元，購買30萬劑的輝瑞BNT疫苗，讓縣內高風險的縣民優先施打。

國際間輝瑞BNT疫苗的價格約每劑550元，南投縣政府預定採購的價格，相當於每劑僅83元，南投縣政府新聞及行政處長林琦瑜晚間主動聯絡中央社記者，針對花2500萬購買30萬劑BNT疫苗部分做說明。

林琦瑜指出，只要中央同意地方採購疫苗，才會進行採購的議價，目前在沒有取得中央同意的情形下，沒辦法得知疫苗確切單價。

林琦瑜說，如果中央同意，縣府可以先動用2500萬預備金先行採購疫苗，不足部分，即使舉債借錢也要來買疫苗，確保縣府買到最好的疫苗保護南投的人民。

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