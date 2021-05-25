唐鳳再度出手解決「校正回歸」 2個小時縮至10分鐘登500筆資料
繼簡訊實聯制後，行政院政務委員唐鳳再度出手，解決「校正回歸」與採檢結果通報問題！行政院院長蘇貞昌要求唐鳳協助改良通報系統，以免確診數塞車。目前新系統已在台中榮總試辦，經測試，新系統上傳500筆資料僅需10分鐘，比現在需要2個小時方便許多。
據報導，蘇貞昌是在22日責成指揮中心指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、行政院政務委員唐鳳及資訊處長簡宏偉等官員，著手改善填報系統，包括民眾篩檢表單填寫、地方醫療機構資料上傳等流程。
該系統上線後，民眾前往醫院後，只要在等待採檢期間掃瞄QR Code、填寫個資，並在輪到自己採檢時告知醫護人員身分證號碼，即可調閱資料，減少醫護人員因為填表所耗費的時間。
此外，在採檢資料傳送與回報部分，該系統經過測試，僅需10分鐘就能處理完500筆採檢資料，目前的系統處理同份資料則需要長達2小時的時間，速度大幅提升，可望解決醫療院所上傳通報結果時塞車的問題。24日在台中榮總共211件採檢案件中，有170件是使用新系統通報，使用率已達8成，後續順利的話也會開始鼓勵其他醫院使用。
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