司法院暫緩開庭延長至6月14日 法務部嚴查防疫犯罪

全國第三級警戒期間延長至6月14日，司法院今天表示，防疫優先並維持公務運作，決定同步延長暫緩開庭；法務部則重申19日已啟動防疫警戒措施，就防疫犯罪案件，提高力道查辦。

有鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土病例增加，中央流行疫情指揮中心於今天宣布全國第三級警戒期間延長至6月14日。

司法院晚間表示，即日起至6月14日止，全國各級法院原則上仍暫緩開庭，但具時效性（如已定期宣判或羈押中被告案件）、緊急性（如證據保全事件）或其他認有即時處理必要的案件，不在此限。暫緩辦理國民法官模擬法庭。

司法院指出，全國所屬機關實施人員彈性上班、居家辦公，應維持至少1/2以上的辦公人力，以維持公務正常運作，人員如有確診情形，為免疫情擴大，授權機關首長在維持公務基本運作下，辦公人力不受1/2限制。

法務部則重申19日已全面啟動三級防疫警戒相關措施，檢察、調查、廉政、矯正、行政執行五大系統已加嚴、加大防疫限制，嚴守機關防線，其中，台灣高等檢察署已成立查察疫情不實訊息督導小組，同時多個地方檢察署則成立專責小組，從速從嚴偵辦相關案件，凡涉及防疫犯罪，會依法徹查嚴辦。

法務部呼籲，值此疫情嚴峻期間，一切疫情資訊以中央流行疫情指揮中心發布者為準，若恣意散布假訊息，除造成民眾不必要的恐慌外，對防疫工作更會增加阻礙，因此已指示台灣高檢署及調查局，加強防範力道，速查嚴辦散播疫情假訊息的不法刑事案件。

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