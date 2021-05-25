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憂輕症快速惡化為重症 張上淳：高齡者盡量送醫院

中央社 / 台北25日電

新冠肺炎疫情延燒，醫療量能成決戰關鍵，輕症患者安置集中檢疫點是解方卻藏風險，最怕症狀急轉直下不利救治，指揮中心專家張上淳說，希望高齡者盡量送醫院。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，面對現在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，國內狀況沒有急劇惡化，但相信發病日到確診安置空窗期，以及醫療量能保存，對未來國內疫情走向有很大的影響。

記者會中有媒體問及，以國外數據發現，常見新冠肺炎確診者原本只是輕症，快速惡化為重症，是否針對高風險者，如年長者等，制定不同安置標準。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，近日持續檢討病人安置順序，病人確診後．送往加強版集中檢疫所或醫院，也有現行相關參考指標。

張上淳表示，重症高風險族群，如高齡者、困難處理的慢性疾病患者，希望盡量送往醫院，加強版集中檢疫所及防疫旅館盡量安置沒有風險因子的輕症患者。住院病人解隔離條件也規劃再放寬，研擬改為確診後觀察10天，若病毒傳播能力大幅下降，就改為居家隔離，空出病床收治新確診者。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，採檢站都有醫師在場，採檢陽性者由醫師現場判定是否有嚴重症狀，評估住院需求，輕症或無症狀者不論是在家隔離或安置加強版集中檢疫所，都會安排關懷機制，每日填寫問卷或量表，由衛政人員評估是否須安排就醫。

確診者在家隔離關懷已考慮由中央協助遠距醫療，讓關懷系統更完善。羅一鈞表示，全國負壓隔離病房共有約1021床，目前可使用約268床，雙北負壓隔離僅剩約28床可用；昨天已要求各醫院開設專責病房總計約3407床，目前2202床可用，雙北專責病房現有可用空床約419床。

羅一鈞說，已發函要求500床以上的醫院，每家要開設20床專責加護病房床位，500床以下的醫院，每家要開設10床左右的專責加護病房床位，估計會有700床專責加護病房床位可支援雙北市重症需求。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 張上淳

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