影／疫情難降溫！侯友宜籲中央「必要時刻宣布停班」紓困受衝擊行業

侯友宜指出，疫情從15日到現在一直處在高峰、沒有往下掉，而從篩檢的數據來看，熱區裡的陽性率比一般篩檢站還要高，整體趨勢並沒有減少確診數的情況，所以真的沒有樂觀的條件。

侯友宜認為，若在接下來的一定時間內，還是沒有辦法讓篩檢陽性率高峰下降，他建議中央一定要在必要時刻停班，而現在民眾大多採居家上班，未來在疫情轉換期間，新北對於停班也會預先做好準備。

侯友宜說明，有些行業無法居家辦公，尤其服務業及餐飲業等一定會遭受嚴重衝擊，屆時政府一定會有紓困方案，由中央提出、地方來全力配合，他也已經跟各局處單位講好，務必要讓相關受衝擊的行業得到紓困。

商品推薦