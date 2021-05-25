與確診者共用空調要隔離？張上淳：非疫調重點
國內疫情嚴峻，企業相繼傳出疫情，外界好奇曾和確診者在同空間辦公、共用中央空調者是否要隔離採檢。指揮中心專家張上淳今天表示，此非疫調重點。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，病毒是否透過中央空調傳播再次引發討論，也有企業好奇，若同部門員工確診，同一空間其他部門是否也要隔離採檢。
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中回應此事，他強調，是否與確診者共用中央空調並非疫調重點，現階段仍以接觸的距離、範圍、時間、有沒有做好防護等，做為接觸者風險的研判依據。
此外，國內疫情升溫，多家醫院傳出醫護染疫狀況，台大醫院傳出有少數住院醫師藉機放長假，台大醫院院長吳明賢近日發公開信給院內住院醫師，直言這些人將自己當成局外人，不僅無情而且傲慢。
指揮中心指揮官陳時中表示，請假是個人權益，只要符合規定即可，他認為吳明賢應是站在院長角度，對院內情形有感而發，相信醫護都會全力守護民眾健康與生命安全，縱使有不當行為，也是極少數的狀況。
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