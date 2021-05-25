快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

與確診者共用空調要隔離？張上淳：非疫調重點

中央社 / 台北25日電

國內疫情嚴峻，企業相繼傳出疫情，外界好奇曾和確診者在同空間辦公、共用中央空調者是否要隔離採檢。指揮中心專家張上淳今天表示，此非疫調重點。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，病毒是否透過中央空調傳播再次引發討論，也有企業好奇，若同部門員工確診，同一空間其他部門是否也要隔離採檢。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中回應此事，他強調，是否與確診者共用中央空調並非疫調重點，現階段仍以接觸的距離、範圍、時間、有沒有做好防護等，做為接觸者風險的研判依據。

此外，國內疫情升溫，多家醫院傳出醫護染疫狀況，台大醫院傳出有少數住院醫師藉機放長假，台大醫院院長吳明賢近日發公開信給院內住院醫師，直言這些人將自己當成局外人，不僅無情而且傲慢。

指揮中心指揮官陳時中表示，請假是個人權益，只要符合規定即可，他認為吳明賢應是站在院長角度，對院內情形有感而發，相信醫護都會全力守護民眾健康與生命安全，縱使有不當行為，也是極少數的狀況。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 張上淳

延伸閱讀

比照歐美導入居家採檢？張上淳：還不需要

死亡個案湧現？ 張上淳：病毒株和患者年齡都有關係

陳時中：疫情三級警戒升降 本週3指標成關鍵

60歲以上確診達727例 張上淳：插管數緩速增加中

相關新聞

唐鳳再度出手解決「校正回歸」 2個小時縮至10分鐘登500筆資料

繼簡訊實聯制後，行政院政務委員唐鳳再度出手，解決「校正回歸」與採檢結果通報問題！行政院院長蘇貞昌要求唐鳳協助改良通報系統...

快篩令解套最快明午啟動 金門鄉親超意外中央態度丕變

金門縣政府公告所有入境人員須持3天內核酸檢驗陰性證明，否則就「入境快篩」，但在昨天執行前的數小時卻遭中央流行疫情指揮中心...

影／國台辦回應了！林明溱接洽大陸擬買輝瑞疫苗「救南投縣民」

南投縣長林明溱繼昨天建議中央授權地方採購疫苗，今再強調，國台辦昨晚已聯繫，只要中央授權，他可向陸方採購，「被罵也沒關係，...

南投縣擬購買30萬劑BNT疫苗 預備金不足會舉債

南投縣長林明溱今天指已和上海復星聯繫，將花2500萬購買30萬劑BNT疫苗，投縣晚間改口說，在沒有獲中央同意下，無法得知...

因應三級延長至6月中旬 法務部重申防範不鬆懈

全國三級警戒延長至6月14日，法務部今晚間發出聲明，重申三級防範不鬆懈；檢調速查嚴辦疫情假訊息、有染疫之虞仍違法從事特種...

柯文哲狀況外？中央駁疫苗剩2瓶 北市：勿營造疫苗充足

台北市長柯文哲今天說，台北市衛生局疫苗「只剩2瓶、僅可打20人」。中央流行疫情指揮中心則表示，5月18日早就公布將病人解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。