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柯文哲：病床量不足 盼中央鬆綁確診者解隔流程

中央社 / 台北25日電
台北市長柯文哲今天表示，當前最緊急的是醫療量能不足的問題，各醫院病床數都相當緊繃，盼中央鬆綁解隔流程，授權地方判斷確診者是否能出院，讓醫院更有效率的運作。圖／北市媒體事務組提供
台北市長柯文哲今天表示，當前最緊急的是醫療量能不足的問題，各醫院病床數都相當緊繃，盼中央鬆綁解隔流程，授權地方判斷確診者是否能出院，讓醫院更有效率的運作。圖／北市媒體事務組提供

北市長柯文哲今天表示，當前最緊急的是醫療量能不足的問題，各醫院病床數都相當緊繃，盼中央鬆綁解隔流程，授權地方判斷確診者是否能出院，讓醫院更有效率的運作。

台北市政府今天下午舉行防疫記者會，柯文哲指出，昨天萬華區3個快篩站共篩了876人，陽性率7.8%，另外從各行政區4月25日至今累積確診數來看，萬華區是熱區，不過其他11個行政區也都有案例。

他表示，現階段每天新增幾百例確診，政府再去公布確診者疫調足跡已沒有意義，因為沒公布的地方也不保證是安全的，所以要當作親友都有可能已經被感染。

柯文哲說，目前最緊急、最困難的是醫療量能不足的問題，因為從感染新冠肺炎到發展為重症大約會經過3週、21天的時間，所以第一波染疫的病人現在陸續住進加護病房，開始把醫院的床位佔滿。

他指出，調整醫療體系需要時間，想出新制度到讓系統能有效率運作也需要時間，但這段時間病人持續在累積，疫情也沒有緩解，因此他呼籲中央，有些東西授權地方處理。

柯文哲表示，確診者解隔離、出院的流程，中央只要公布原則、授權每個醫院自己去做就好，例如退燒超過1天、發病超過10天，PCR讓每個醫院自己做，CT值大於30就可以出院，小於30則轉送專責防疫旅館，不用凡事都送到中央批准，在這個緊急狀態下讓醫院更有效率的運作。

柯文哲昨天呼籲中央放寬專責病房可2人1室，指揮中心今天授權讓各區可視收治量能彈性調整。柯文哲說，現在台北市每個醫院的量能都非常緊繃，所以先求有再求好，所以得先犧牲病人的隱私權，不必要的隔間、布幔就不要了。

新冠肺炎 COVID-19 北市 防疫旅館

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