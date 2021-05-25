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基隆市立醫院設快篩站 採線上預約制

中央社 / 基隆25日電

基隆市府因應疫情變化，已在三總基隆正榮院區、台灣礦工醫院、基隆長庚醫院設立採檢醫院，昨天也在基隆市立醫院院本部設立快篩站，採線上預約制，接受特定條件對象的篩檢。

衛生局今天表示，為確保醫檢量能並避免群聚，目前在市立醫院設立的快篩站，優先提供已出現發燒、上呼吸道問題等出現疑似症狀，且與基隆市公告確診個案活動史重疊，或與萬華地區足跡活動史重疊的民眾預約篩檢。

衛生局指出，預約方式採線上預約，衛生局並提供QR CODE 方便民眾使用，或可在週一到週五上班時間，撥打衛生局快篩專線（02）24283844，待衛生局評估風險後，每日下午3時陸續通知隔日篩檢時間及地點，提醒民眾戴口罩、持健保卡及身分證，自行前往指定篩檢地點，請勿搭乘大眾交通運輸工具。

到達指定篩檢地點後抽號碼牌，並於等候區候診，再到快篩站櫃台掛號、進行採檢，採檢後可到報告等候區等待，約10分鐘就可知道結果，結果為陰性者返家自主健康管理，陽性者則由採檢醫院安排轉院。

市府表示，目前中央流行疫情指揮中心並沒有鼓勵大量的快篩，且基隆市篩檢能量也還算充足，目前更沒有設置社區篩檢站的需求，請市民安心。

新冠肺炎 COVID-19 篩檢站

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