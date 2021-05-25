比照歐美導入居家採檢？張上淳：還不需要
國內新冠肺炎疫情嚴峻，採檢量能緊繃，外界關注是否比照歐美採用居家檢測產品。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，台灣還沒到須居家採檢的階段。
去年全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，歐美許多國家紛紛採用居家檢測產品，及早揪出高風險個案。
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中表示，過去歐美因應疫情嚴峻，曾採用居家檢測產品，讓民眾自行在家中檢驗，台灣至今還未有相關檢驗產品進口。
張上淳說，站在指揮中心立場，當然希望對社區做更廣泛的篩檢，尤其雙北市疫情熱區更應盡可能廣泛採檢，無論患者有沒有症狀都應儘早找出，安排到集中檢疫所或家中進行隔離，避免病毒進一步擴散。
不過，張上淳認為，就台灣現階段狀況，還沒有到需要在家中自己採檢的程度，希望雙北市盡可能設置更多篩檢站，及早找出病人。
另外，針對台北市長柯文哲示警，台北市可能於5月28日迎來第三波疫情高峰。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，以台北市篩檢陽性率來看，最近都呈現持平，僅萬華某幾個篩檢站在某些日子比較高一些，有可能是民眾揪團篩檢，由於都是高風險個案，導致陽性率較高。
羅一鈞說，至於萬華以外的行政區，未來隨個案篩檢範圍擴大，可能會陸續驗出個案，預期個案數將會成長，但高峰究竟會落在哪個日期，目前還無法預測。
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