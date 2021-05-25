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三級警戒延長 陳時中：疫情無急劇惡化不升級

中央社 / 台北25日電

國內新冠肺炎疫情延燒，指揮中心今天宣布第3級警戒延至6月14日。指揮官陳時中說，社區恐仍有隱藏病例才下此決定，但他強調疫情無急劇惡化，暫無升級規劃。

國內連續11天本土個案數破百，確診個案總數突破5000大關。陳時中今天下午在記者會中說明，各地採檢陽性率仍高，考量個案發病日距離採檢報告出爐空床期偏長，採檢速度不夠快。

陳時中表示，社區有未發掘隱藏的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例可能性高，這些隱藏病例恐造成家戶傳染，甚至與外界接觸後，造成社區其他小規模疫情。專家強烈建議，警戒延長到6月14日，透過人流管制，避免隱藏病例造成社區疫情擴大。

陳時中也說，自15日宣布進入第3級警戒後，據這段時間的觀察，人流管制措施確實有減少傳播鏈效果。既然現階段社區仍有隱藏個案的隱憂，就不可能準時在28日解除第3級警戒，以免社區管理鬆懈，

陳時中再次強調，國內疫情沒有急劇惡化，沒有升級至第4級警戒規劃。全國3級警戒延長，正確個人防疫規範一定要到位，口罩戴好、保持社交距離，非必要性聚會減到最低，萬一有聚會需求，仍須遵守室內5人、室外10人規定。

針對企業營運部分，陳時中提醒，企業應繼續遵守經營指引，盡量分流上班、異地辦公。因應警戒延長，行政院也會有提出相關紓困方案，正積極準備中，屆時將由行政院統一對外發布。

陳時中再次喊話，第3級警戒延長至6月14日，這次較高強度的管制措施時間較長，拜託大家一定為了防疫忍耐，一旦忍不住、鬆懈下來，疫情恐怕就會擴大，屆時防疫壓力會更大。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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