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全國三級警戒延長至6月14日 餐飲業苦喊：怎麼活下去？

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
疫情日益嚴峻，不少餐飲業者採餐飲外帶、外送因應。圖／業者提供
疫情日益嚴峻，不少餐飲業者採餐飲外帶、外送因應。圖／業者提供

全國三級警戒原訂實施到5月28日，因應疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布延長三級警戒至6月14日，也讓餐飲業者叫苦連天。餐飲業者苦喊，「疫情不知道什麼時候是盡頭，沒收入怎麼活下去？」

台中一家餐飲業者表示，開業20年來首次第一次暫時停業，店家原訂停業到5月28日，如今三級警戒延長至6月14日，不排除延長停業時間，否則民眾不敢出門，就算營業也入不敷出，但因為餐飲業員工須直接面對客人，無法居家辦公，接下來還需與員工協商如何因應停業，否則沒營業沒收入，也付不出員工薪水。

有餐飲業者無奈說，「疫情不知道什麼時候是盡頭，沒收入怎麼活下去？」店家營不營業真的很兩難，希望可以做生意，但也不希望營業成為台灣防疫的破口，只能期盼疫情儘快趨緩，再趁暑假期間扳回一城。

另一家餐飲業者表示，疫情沒有這麼快解封，雖然生意要做才能活下去，但健康安全也要顧，因此再辛苦也要支持政府政策，現在只能減少員工上班，餐點採外帶、外送制，維持店內基本運能。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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