快篩站廣設在哪裡？ 陳時中：指揮中心只訂指引

新冠肺炎本土疫情逐漸擴大，指揮中心表示目前針對快篩站的設置正在撰寫指引，但將針對哪些地區設置且預計設置多少快篩站，指揮官陳時中則表示，目前只是訂定指引，地方根據需求設置採檢或快篩站。

由於抗原快篩20、30分鐘就會有結果，因此指揮中心研擬將快篩與PCR搭配，作為快速找出感染者的篩檢工具；指揮中心也正撰寫快篩站設置相關指引。

但歐美去年在疫情非常嚴峻時，就有核准可讓病人自己在家檢測的篩檢工具，如唾液篩檢等。外界詢問這類試劑是否也有被引進台灣？

對此，專家諮詢小組召集人張上淳表示，這種試劑並未被引進台灣。台灣目前現況希望在疫區熱區，如雙北，可以做更廣泛採檢，把這些有無症狀的帶病毒者盡量找出來。

但他表示，在適當的檢疫場所或短暫時間在家裡隔離，都可以避免繼續擴散病毒，台灣目前還沒有需要大家都自己在家篩的程度，因此希望雙北有更多篩檢站給民眾更方便篩檢，早點找出感染者並給予適當隔離。

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