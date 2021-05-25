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全國三級警戒延至6/14 蘇揆：民生物資正常供給

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自蘇貞昌臉書
圖／取自蘇貞昌臉書

防疫指揮中心今下午宣佈，將現有的全國第三級疫情警戒、各級學校停止到校上課的措施，延長到 6月14日。行政院長蘇貞昌隨後在臉書貼文表示，這一周以來，台灣人民展現無比的團結與韌性，密切配合政府的防疫措施，市面上的民生、防疫物資也呈現正常供給，因為大家的努力跟體諒，才能在互相扶持中應對挑戰。

蘇貞昌說，為了確實阻斷疫情傳播鏈，在專家會議建議下，疫情指揮中心、各部會會商後，防疫指揮中心今下午宣佈，將現有的全國第三級疫情警戒、各級學校停止到校上課的措施，延長到 6月14日，端午節假期結束為止。

蘇揆說，6月5日至6日舉行的國中會考補考及後續分發維持辦理，高中以下學校畢業典禮則會停辦、或採線上轉播，各校的畢業考將採多元方式評量。 教育部會繼續整合提供更多線上教學資源，維護學生的受教權，也減輕家長負擔。

蘇揆說，當此疫情險峻之時，請大家保持鎮定、配合防疫措施，只要大家都能繼續做好防疫，大家就可以更快回到正常的生活，只要團結，就能度過難關。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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