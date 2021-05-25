全國三級警戒延至6/14 蘇揆：民生物資正常供給
防疫指揮中心今下午宣佈，將現有的全國第三級疫情警戒、各級學校停止到校上課的措施，延長到 6月14日。行政院長蘇貞昌隨後在臉書貼文表示，這一周以來，台灣人民展現無比的團結與韌性，密切配合政府的防疫措施，市面上的民生、防疫物資也呈現正常供給，因為大家的努力跟體諒，才能在互相扶持中應對挑戰。
蘇貞昌說，為了確實阻斷疫情傳播鏈，在專家會議建議下，疫情指揮中心、各部會會商後，防疫指揮中心今下午宣佈，將現有的全國第三級疫情警戒、各級學校停止到校上課的措施，延長到 6月14日，端午節假期結束為止。
蘇揆說，6月5日至6日舉行的國中會考補考及後續分發維持辦理，高中以下學校畢業典禮則會停辦、或採線上轉播，各校的畢業考將採多元方式評量。 教育部會繼續整合提供更多線上教學資源，維護學生的受教權，也減輕家長負擔。
蘇揆說，當此疫情險峻之時，請大家保持鎮定、配合防疫措施，只要大家都能繼續做好防疫，大家就可以更快回到正常的生活，只要團結，就能度過難關。
▪【專題】台灣疫情數據圖表╱今增281例本土 新北市154例最多
▪【今日疫情懶人卡】板橋獨居男死亡採檢呈陽性 北市警局督察室1工友確診
▪【圖卡】我確診了、我跟確診者有接觸 該怎麼辦？
▪【整理包】疫情波及14間醫療機構 門急診異動一次看
▪【懶人卡】防疫升至三級 生活有哪些改變？
▪【整理包】全台社區篩檢站報你知！有症狀、相關接觸史再前往採檢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言