地方安置量能提升 陳時中：仍有310人一時連絡不上
雙北疫情嚴峻，許多檢疫所已額滿，許多輕症確診者只能在家隔離。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，聯絡到可安置的比例變高，但北市仍有146名、新北164名，共310人一時聯繫不上，數目還是太高，希望兩個直轄市與警政合作盡快聯絡安置。
針對輕症者安置量能，陳時中在記者會上表示，綜合昨天資料與今天上午資料，北市在集檢所的民眾有373位，新北市則是757人，大家可看到，昨天報告數目是一千出頭，現在已經增加一百多人，集檢所增加速度變慢，是因為地方安置量能提升，北市也準備加強防疫旅館，因為相關旅館相對較多轉換較快，相信很快就能自給自足。
至於新北部分，陳時中說，上午侯友宜跟自己通電話，有183間防疫旅館今天會啟動，陸續會啟動353和256間加強旅館，相信新北安置量能會跟上，對於社區防疫很有幫助。
至於安置中的隱憂，陳時中說，聯絡可安置的比例越來越高是好現象，但北市仍有146名、新北164名民眾一時聯繫不上，數目還是太高，希望兩個直轄市與警政合作盡快聯絡。
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