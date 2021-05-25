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北市醫院爆了！醫籲：開專責醫院、調外地醫護、雙北多篩

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台東面對迅速變化疫情 饒慶鈴下午3時說明

中央社 / 台東縣25日電

台東縣長饒慶鈴今早宣布，面對迅速變化的疫情，台東將增設4處社區快篩站；另今天中午台東縣環保局前往某醫院緊急消毒，饒慶鈴下午3時說明台東最新疫情和防疫作為。

饒慶鈴今天在臉書貼文說，10天來台灣本土確診個案超過3500人，已迅速蔓延至各縣市。台東縣土地面積占台灣的1/10，設有戶外採檢站的醫院卻多集中在市區，為了讓偏鄉民眾也能就近採檢，已經規劃在台東市、長濱鄉、海端鄉及大武鄉4衛生所設社區快篩站，近日內投入社區快篩量能。

饒慶鈴說，這2天縣政府已展開衛生所醫師及醫護人員訓練，確保採檢的正確及準確；此外，快篩站必須有獨立採檢空間，也已積極調度相關設備，4處社區快篩站預計28日即可上線，因醫療資源珍貴又有限，僅提供有症狀、符合篩檢條件的民眾預約自費採檢，請鄉親特別注意與配合；若無症狀，可先在家做好自我健康監測。

台東縣環保局中午接獲衛生通知緊急前往某醫院消毒，台東截至今天中午仍是台灣本島唯一零確診縣市，饒慶鈴今天下午3時將對外說明台東最新疫情變化和防疫作為。

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