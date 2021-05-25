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北市醫院爆了！醫籲：開專責醫院、調外地醫護、雙北多篩

專責病房加速清空 發病或確診10天有條件出院

中央社 / 台北25日電
指揮中心今天表示，全台500床以上醫院，須在28日前將1/10病床數設為專責病房，確診住院患者發病或確診達10天，依Ct值將安排出院或集中檢疫。記者楊雅棠／攝影
指揮中心今天表示，全台500床以上醫院，須在28日前將1/10病床數設為專責病房，確診住院患者發病或確診達10天，依Ct值將安排出院或集中檢疫。記者楊雅棠／攝影

疫情嚴峻醫療量能吃緊，指揮中心今天表示，全台500床以上醫院，須在28日前將1/10病床數設為專責病房，確診住院患者發病或確診達10天，依Ct值將安排出院或集中檢疫。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午主持全國防疫會議後記者會說明強化醫療資源調度措施。

陳宗彥說，為加強病患收治，各縣市政府須督導轄內醫院加速清空專責病房，500床以上醫院必須在28日前將1/10病床數開設為專責病房；專責加護病房醫學中心及準醫學中心至少設20床，其他重度急救責任醫院至少10床。

為避免排擠重症者收治，陳宗彥說，已請新竹縣、雲林縣與嘉義縣政府，即刻執行備援應變醫院指定工作。另也請各地方政府找尋適當的集中檢疫場所，以50間以上為原則。

另為提升病床週轉率，陳宗彥說，確診住院病患距離發病或採檢日達10天以上，且PCR核酸檢測的Ct值大於30者（意即病毒量較低）即可出院，並自主健康管理7天；若Ct值小於30，就轉到集中檢疫場所。

陳宗彥也提到，已請各地加強監測疫情，增加熱區的社區篩檢站數量，並每日通報採檢量與陽性數資訊；指揮中心也訂定快篩處置流程，提升篩檢執行效率，緩解急診壅塞並降低院內感染風險。

陳宗彥說，已請各地方政府設立社區採檢站時，所需的採檢人力以不動用到醫療院所醫護人力為原則，醫師公會全國聯合會與耳鼻喉科醫師都有醫護支援，避免影響醫院端。

因雙北市確診人數較多，醫療收治量能吃緊，針對收治在加強版防疫旅館或居家隔離的輕症與無症狀確診者，已請相關局處單位強化關懷機制。

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