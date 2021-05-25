整理包／新冠肺炎疫苗逾30萬人施打 圖表看下批何時開打、各縣市接種數

近日疫情規模擴大，本土確診大增，引發各界關注台灣取得新冠肺炎疫苗進度與施打狀況，自三月取得首批AZ疫苗以來，接種AZ疫苗人數超過30萬，累計嚴重不良事件51例，目前2300萬人口中僅約1%有接種疫苗。先前的疫苗剩約1000劑，日前19日新抵台約41萬劑，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥在記者會表示，最快27日配發到各縣市，預計28日可開始施打。

聯合新聞新聞網製作【最新疫情數據圖表】，整理「疫苗接種統計」，以便讀者綜觀國內疫情與疫苗新進度。

台灣目前取得之疫苗：

·首批 3月3日抵台 AZ疫苗 11.7萬劑（向藥廠訂購1000萬劑的一批） 疫苗有效期限：至6月15日 ·第二梯 4月4日抵台 AZ疫苗 19.92萬劑（透過COVAX配發102萬劑AZ疫苗的一批） 疫苗有效期限：至5月31日 ·第三梯 5月19日抵台 AZ疫苗 41.04萬劑（透過COVAX配發102萬劑AZ疫苗的一批） 疫苗有效期限：至8月31日 接種日期：最快5月28日

疫苗施打狀況：

全台新冠肺炎疫苗目前累計接種人數為30萬2698人。

根據指揮中心統計，自3月22日至5月23日，AZ疫苗接種人數為30萬2698人，大多數打了第一劑。其中公費26萬1660人，自費4萬1038人。接種人數以台北市5萬1262人最多，其次新北市4萬7949人，桃園市及台中市都超過3萬人。

Q1：我是第幾類施打對象？

第一類：醫事人員

第二類：中央及地方政府人員（如：村里幹事、岸巡人員等）

第三類：高風險接觸第一線人員

第四類：特殊情形出國、公費對象

第五類：維持治安等社會機能

第六類：維持機構及社福社會系統運作（如：照護者與被照護者）

第七類：維持國家安全正常運作必要之人員（如：軍人）

第八類：65歲以上長者

第九類：19至64歲具易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者

第十類：50至64歲成人

＊5月10日起開放至第八類對象施打公費疫苗

Q2：我國目前疫苗爭取量？

目前取得的新冠肺炎疫苗共2000萬劑，分別為透過COVAX平台取得的476萬劑、AZ疫苗1000萬劑，及Moderna疫苗505萬劑；另及預購國產疫苗約1000萬劑。

Q3：自費、公費疫苗哪裡打？

公費接種疫苗目前有300多家醫療院所都可以施打；自費接種則是要找設有旅遊門診的COVID-19疫苗接種專責醫院，全台共31家醫院開放民眾自費接種疫苗。公費、自費接種皆需事先預約，時間、診次以及預約方式以各家醫院為主，民眾可至衛福部疾管署官網查詢接種據點和時間。

Q4：自費接種COVID-19疫苗所需費用？

＊自費接種者需自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等；免收疫苗費用。

＊指揮中心協調各級醫院收費上限，醫學中心600元，區域醫院550元，地區醫院500元，實際費用請洽詢各醫院。

Q5：聽說新冠肺炎疫苗需接種兩劑才有保護力，需要都打同一個廠牌嗎？

現有實證，不建議兩劑施打不同廠牌疫苗。如果不小心使用了兩劑不同廠牌的新冠疫苗，也不建議再進行補接種。三總副院長、前疾管署長張峰義說，所有臨床試驗兩劑都是同廠牌，疫苗基調雖不同，但大部分抗原原理差不多，「學理上覺得可以」，但不鼓勵。

Q6：為什麼小朋友不能打新冠疫苗？

依據目前臨床試驗的結果，AZ疫苗及Moderna疫苗的合適接種年齡是18歲以上，而BNT疫苗則是16歲以上。新冠疫苗針對兒童的臨床試驗仍在進行中，目前資料有限，因此暫時不建議兒童接種新冠肺炎疫苗。未來可能因為新的實證，而增加適用年齡層。

Q7：長照機構的長輩需不需要施打疫苗？

社福照護系統之人員與受照顧者等第六類對象，4月23日起由地方政府衛生局協助規劃安排接種事宜。陳時中日前表示，開放「維持機構及社福照護系統運作」族群接種，其中也包括長照、日照等安養社福機構的社福類外籍移工，凡是領有居留證且在機構內工作的移工均可種疫苗，家戶內外籍移工尚未納入公費接種對象。

Q8：擔心接種新冠疫苗不安全會產生副作用？

目前新冠肺炎疫苗為兩大類疫苗，腺病毒載體疫苗的AZ疫苗，及BNT疫苗和莫德納疫苗等mRNA疫苗，陳時中說，據國際資料分析，整體來看，不論是哪種類型的疫苗副作用多為注射部位疼痛，為五至九成；排名第二的是疲倦則有五到七成；第三為頭痛為五至六成。

Q9：兩劑疫苗前後接種的時間要間隔多久？

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 建議兩劑接種間隔至少8周。

Ｑ10：我接種新冠疫苗後，能同時接種肺炎連球菌疫苗或流感疫苗嗎？

建議完成新冠疫苗完整接種後，再接種其他疫苗。原則上，完整接種新冠疫苗後，應與其他疫苗間隔至少14天；但若接種腺病毒載體新冠疫苗，如AZ疫苗，應與其他疫苗間隔至少28天。避免影響疫苗有效性或安全性。

台大兒童醫院院長黃立民表示，由於缺乏臨床試驗數據，無法確定是否相互影響，再者，考量同時接種兩劑疫苗，若不小心出現不良反應，將難以釐清原因，造成民眾恐慌，反而會影響打氣。

Ｑ11：接種新冠疫苗而離世會得到救濟嗎？

據我預防接種受害救濟機制，經由專家審議評估與接種相關，與預防接種關聯性死亡給付及極重度障礙給付最高為600萬元，據相關性的重度障礙給付最高也有500萬元。

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