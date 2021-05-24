醫療量能不足 指揮中心擬開放專責病房「2人1室」

新冠肺炎疫情延燒，縣市面臨醫療量能不足問題，台北市長柯文哲今天呼籲，放寬確診病患1人1室規定，考慮一間專責病房收治2名病患；指揮中心回應，正考量往「2人1室」方向開放。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）這波本土疫情已逾3000人確診，台北市政府下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，他上午去台大醫院、三軍總醫院及榮民總醫院等3個醫學中心視察，醫院都在如火如荼趕工中，但現在病房改裝需要時間，在這種緊急時刻，希望中央考慮「2人1室」，至少讓病人有地方去。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今晚接受媒體聯訪時表示，現在每天新增個案平均約300人以上，醫院病床需求量增加，約在一週前早已著手修改確診者住院規定，預計將朝「2人1室」方向規劃，什麼類型的患者可同住仍待討論，未來放寬後適用於全國醫院，輕症患者則繼續住集中檢疫所。

另外，根據指揮中心今晚公布統計資料，這波本土疫情從5月14日迄今，共17例新冠肺炎死亡個案，其中7例到院前心肺功能停止（OHCA），在院死亡10人。以有無慢性病劃分，14人有慢性病、2人無慢性病、1人不詳。

莊人祥說，7例到院前心肺功能停止者，大部分是獨居高齡者，都不知道自己染疫，這些人年紀大，肺部功能可能突然下降，也會出現類似外媒所稱「快樂缺氧」（Happy Hypoxia）的狀況，明明已肺炎卻沒有明顯症狀，呼籲有接觸史高齡者若出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉等，應聯繫衛生局。

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