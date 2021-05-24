侯友宜：5月28日三級警戒解封可能性低 雙北會同步
新北市長侯友宜今天說，疫情不樂觀，第三級警戒在5月28日如期解封可能性很低，要做「最壞的打算、最充分準備」，是否停課等雙北一定會同步，延長多久則視疫情變化隨時檢討。
中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增334例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診本土病例，其中新北市177例最多（板橋區43例為多）。另外有256例校正回歸個案。
侯友宜今天主持防疫應變會議後召開線上記者會時指出，23日新北總篩檢人數達4271人，10處社區篩檢站的陽性率為4.03％，雖然與17日的陽性率5.05％相比下降、平穩，但英國變異病毒株的傳染速度快，疫情不容樂觀，要做「最壞打算、最充分準備」。
侯友宜說，第三級警戒至28日如期解封的可能性很低，涉及雙北的議題如停課是否延長等，都會互相溝通，延長多久則要視確診個案數變化隨時檢討。
台北市與新北市自5月15日下午防疫升級到第三級警戒，5月19日全台第三級警戒，雙北18日開始、全國則19日起都停課至28日。今天稍早柯文哲表示，科學上來講，第三級警戒在28日要解封有困難，停課大概會再延長，將跟新北市長侯友宜商量什麼時候正式宣布。
對於中央宣布社區快篩為偽陽性的民眾可先返家居家隔離，是否有相關配套，新北市政府衛生局長陳潤秋說，會依照中央規定辦理，也會請醫院優先送驗快篩陽性者的核酸檢測（PCR）。
陳潤秋說，現在不會鼓勵醫院先傳簡訊通知隔離者確診，還是會遵照指揮中心及專家所訂定的流程步驟進行，呼籲去採檢的民眾都應該把自己當成高危險群，在還沒有得到確切檢測結果之前，要嚴格遵守「一人一室」的規範，才能保護好自己與家人。
陳潤秋並指出，目前已於全新北14所專責醫院中徵用約748專責病床，目標為增加到1043床；中央已啟動分流收治，並非所有確診者都要送醫院，輕症或無症狀者會送往集中檢疫所或加強版防疫旅館。
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