快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

北市議員林亮君同仁1確診2篩陽 特助吳崢自爆被載走了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜：5月28日三級警戒解封可能性低 雙北會同步

中央社 / 新北24日電
新北市長侯友宜。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北新聞局提供

新北市長侯友宜今天說，疫情不樂觀，第三級警戒在5月28日如期解封可能性很低，要做「最壞的打算、最充分準備」，是否停課等雙北一定會同步，延長多久則視疫情變化隨時檢討。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增334例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診本土病例，其中新北市177例最多（板橋區43例為多）。另外有256例校正回歸個案。

侯友宜今天主持防疫應變會議後召開線上記者會時指出，23日新北總篩檢人數達4271人，10處社區篩檢站的陽性率為4.03％，雖然與17日的陽性率5.05％相比下降、平穩，但英國變異病毒株的傳染速度快，疫情不容樂觀，要做「最壞打算、最充分準備」。

侯友宜說，第三級警戒至28日如期解封的可能性很低，涉及雙北的議題如停課是否延長等，都會互相溝通，延長多久則要視確診個案數變化隨時檢討。

台北市與新北市自5月15日下午防疫升級到第三級警戒，5月19日全台第三級警戒，雙北18日開始、全國則19日起都停課至28日。今天稍早柯文哲表示，科學上來講，第三級警戒在28日要解封有困難，停課大概會再延長，將跟新北市長侯友宜商量什麼時候正式宣布。

對於中央宣布社區快篩為偽陽性的民眾可先返家居家隔離，是否有相關配套，新北市政府衛生局長陳潤秋說，會依照中央規定辦理，也會請醫院優先送驗快篩陽性者的核酸檢測（PCR）。

陳潤秋說，現在不會鼓勵醫院先傳簡訊通知隔離者確診，還是會遵照指揮中心及專家所訂定的流程步驟進行，呼籲去採檢的民眾都應該把自己當成高危險群，在還沒有得到確切檢測結果之前，要嚴格遵守「一人一室」的規範，才能保護好自己與家人。

陳潤秋並指出，目前已於全新北14所專責醫院中徵用約748專責病床，目標為增加到1043床；中央已啟動分流收治，並非所有確診者都要送醫院，輕症或無症狀者會送往集中檢疫所或加強版防疫旅館。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

三級警戒恐延期！ 侯友宜：做最壞打算、最好準備

侯友宜改口「僅足跡熱區不公布」 新北重新公布足跡

稱中央指示不公布足跡遭澄清 侯友宜：會遵守指引

傳公務員憂工作風險高 侯友宜：中央快撥補疫苗

相關新聞

醫療量能不足 指揮中心擬開放專責病房「2人1室」

新冠肺炎疫情延燒，縣市面臨醫療量能不足問題，台北市長柯文哲今天呼籲，放寬確診病患1人1室規定，考慮一間專責病房收治2名病...

侯友宜：5月28日三級警戒解封可能性低 雙北會同步

新北市長侯友宜今天說，疫情不樂觀，第三級警戒在5月28日如期解封可能性很低，要做「最壞的打算、最充分準備」，是否停課等雙...

金門快篩令遭撤銷 藍：與其說違法不如說逆時中

指揮中心撤銷金門縣的快篩令，指揮官陳時中表示，該想法不錯，但不合法。國民黨文傳會副主委黃子哲今天在臉書提出三個疑惑和看法...

贊同三級警戒延長？ 林姿妙：許多防疫實施到6月8日

宜蘭縣長林姿妙今天下午在記者會，談到是否贊同將全國三級警戒延長2週時表示，縣府會全力配合中央政策，實際上，縣府已有許多防...

受疫情影響血荒現 江啟臣捐血用行動幫助醫療量能

受到疫情影響，各地捐血人數直線下降，加上往常的捐血活動全面停辦，更讓原已吃緊的血液庫存量出現警訊，國民黨主席江啟臣今天捐...

全國防疫會議記者會 全力對付假訊息引網友質疑

中央流行疫情指揮中心從20日起，每天上午召開全國防疫會議後記者會，但記者會的主要焦點放在打擊假訊息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。