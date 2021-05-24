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疫情還在高峰期 專家預估6月中旬才可能下降

中央社 / 台北24日電

國內新冠肺炎疫情連續10天單日本土病例破百例，指揮中心指揮官陳時中今天表示，校正回歸後，疫情還在高峰期，研議延長三級警戒。專家預估，這波疫情6月中才可能下降。

台大公衛學院教授陳秀熙分析，這波本土疫情約在15日達最高峰，最高陽性率為10至13%。據指揮中心資料，台北市最新快篩陽性率降至5.9%，新北快篩陽性率維持4%，數據逐漸下降，第一波大流行群聚開始趨緩，但國內可能要等到6月中旬後，才可能漸漸回歸正常生活。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也評估，全台進入疫情警戒第三級，這2週是關鍵期，每天新增確診數若維持數百例，還算是控制中，若全民都遵守防疫規定，照理說3週後疫情可望下降。

「現在不可能回到過去零確診，但也沒什麼可怕，全世界各地都是這樣。」施信如提到，現階段看起來仍在控制範圍，但若每天確診數暴增至千例以上，可能不久後破萬，屆時就真的難以控制，只能苦等疫苗接種。

陳秀熙強調，英國變異株傳播力不容小覷，醫院工作人員確診或長照機構者染疫頻傳，戴口罩、社交距離、不外出等非藥物介入公共衛生手段（NPI）措施，不能只求60分及格，沒做到85分，6月前恐再現第二波大流行。全國升三級首個週末，各景點人潮消失，但在陳秀熙心中，只達到75分標準。

陳秀熙提醒，部分民眾不願配合口罩政策，餐飲店多數取消外帶，但部分店家外帶候餐區民眾無保持社交距離，恐成防疫破口。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙也表示，此波疫情最大問題在於老年人重症比率高，包含醫院住院與長照機構的住民長者，未來還有多少未爆彈，可能左右疫情走向，甚至老年人重症多，可能癱瘓醫療體系。

周百謙說明，高齡者病況變化快，去年就有研究顯示，高齡者與吸菸者體內的新冠肺炎受體（ACE-2）較高，且病況變化快，若出現呼吸喘等症狀，年輕人尚可忍耐，但共病較多的老年人，可能會引起心律不整等病變。他也建議，針對醫療與長照機構人員，應提高採檢頻率，不應單次採檢陰性就放心。

施信如最後重申疫苗的重要性，她強調，新冠肺炎疫苗採購不能比照過去採購流感疫苗的模式，等待疫苗廠商來申請議價，必須更積極布局，否則以目前「得疫苗就得天下」的情況，被動可能難以購得疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 陳時中

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