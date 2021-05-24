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贊同三級警戒延長？ 林姿妙：許多防疫實施到6月8日

中央社 / 宜蘭24日電
宜蘭縣長林姿妙。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙。圖／縣府提供

宜蘭縣長林姿妙今天下午在記者會，談到是否贊同將全國三級警戒延長2週時表示，縣府會全力配合中央政策，實際上，縣府已有許多防疫政策都是實施到6月8日。

宜蘭縣今天沒有新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）新增確診個案，累計共41人確診，目前居家隔離人數468人，已有3398人完成篩檢，陽性率1.21%。林姿妙下午在記者會表示，宜蘭今天雖沒有新增確診個案，但疫情嚴峻隨時都有滾動變化，希望大家不要輕忽，確實遵守防疫措施。

基隆市長林右昌上午在記者會強烈建議中央，將全國三級警戒延長2週，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，全國三級警戒暫時維持至5月28日，但證實經專家建議正在研議延長。

對於是否贊同全國三級警戒延長，縣府秘書長林茂盛表示，中央流行疫情指揮中心11日提升疫情警戒至第二級，縣府在13日公告八大行業暫停營業到6月8日，另從14日起到6月8日廟會和遶境也都暫停。

林茂盛說，中央15日將台北市、新北市提升至三級警戒時，林姿妙也宣布宜蘭縣進入「準三級」階段，並以三級的標準管制，中央19日宣布全國進入三級警戒後，縣府也陸續公告釣蝦場、水上遊憩活動和餐飲業只能外帶、外送，禁止內用等措施，所有的管制都是到6月8日，管控期限若要延長，縣府也會配合。

此外，記者詢問，縣內快篩試劑整備狀況如何，存量有多少？宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，到目前為止PCR檢驗能量足夠，不管在醫院或社區篩檢都是以PCR為主要檢驗方式，每天量能約500至600人，至於快篩，衛生局和各醫院都有備量，主要用在新住院病人的篩檢，但不管快篩結果如何，最後還是要經過PCR的驗證。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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