徐國勇視訊會議盯防疫 籲民眾線上申辦內政部服務

本土疫情升溫，內政部長徐國勇今下午召開防疫視訊會議，聽取民政、警政、消防、營建、移民等各單位防疫作為，並要求各單位務必要加強落實各項防疫措施，團結對抗疫情。徐國勇提醒，內政部許多服務都可線上申辦，請民眾非必要別出門，待在家就是對醫護警消人員最大的支持。

全國疫情警戒第三級，為防堵疫情擴散，內政部日前已宣布，全國各地宗教寺廟場所暫不進入，並關閉各地山屋及多處國家公園遊憩熱點；殯葬方面，各縣市也已依內政部協調，暫停公祭。

徐國勇指出，警政業務部分，現階段以穩定社會秩序與治安，安定全民生活為優先。已請警政署全力配合中央流行疫情指揮中心和地方政府防疫措施，對全國休閒娛樂等相關場所加強查察，及協助尋找失聯者；對假訊息要迅速查處，並立即對外澄清說明，避免假訊息擾亂社會秩序。

徐國勇說，為減少移動接觸，內政部上周已提前啟動2分之1人員居家辦公，適度調配辦公人力。各項公務進行及服務，不會因居家辦公而打折。請民眾儘量避免不必要的外出，只要使用自然人憑證，即可在家申辦戶政、地政等多項內政服務，人民團體也可直接線上報送理監事會議通知及紀錄。

徐國勇也感謝全國警、消、移民、民政等第一線防疫人員，在疫情期間堅守崗位，齊心對抗疫情。政府會提供充分防疫物資，讓第一線人員獲得充足保護，也提醒他們要注意自身的健康狀況，做好各項防護作業。

商品推薦