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全國防疫會議記者會 全力對付假訊息引網友質疑

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
全國防疫會議後記者會，由副指揮官陳宗彥主持，記者會的主要焦點放在打擊假訊息。(指揮中心)
全國防疫會議後記者會，由副指揮官陳宗彥主持，記者會的主要焦點放在打擊假訊息。(指揮中心)

中央流行疫情指揮中心從20日起，每天上午召開全國防疫會議後記者會，但記者會的主要焦點放在打擊假訊息，至24日共澄清14則假訊息，反而未多加說明疫情最新進展，有媒體提問疫情相關數據時，也被回覆「下午統一說明」，因此讓部分網友質疑，指揮中心開上午場記者會的意義？

為因應國內疫情，指揮中心從5月20日起，每日上午9點30分至10點由指揮中心副指揮官陳宗彥召開全國防疫會議後記者會，指揮中心強調，邀集地方政府每日召開全國防疫會議有三大功能，包括整合防疫資源、檢視執行制度、駁斥錯誤不實訊息。其中，駁斥錯誤訊息已成為主要目的。

統計指揮中心從20日至24日的全國防疫會議後記者會，共澄清14則假訊息，對於疫情、疫苗的最新情況則沒有多加說明，有記者提問疫情相關數據、地方染疫情況時，也被回覆「下午統一說明」，澄清假訊息似乎成為全國防疫會議後記者會的焦點所在。

對於假訊息部分，陳宗彥都會快速澄清，並提醒民眾收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播不實訊息，以免觸法。同時也不斷強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。

儘管指揮中心明言「駁斥錯誤不實訊息」為全國防疫會議後記者會的重要功能，但不多加說明疫情最新情況，也讓部分網友留言質疑，「這些不用跟我們說，你們長官們協調好就好，我們只想知道何時有疫苗可以打？」、「講重點好嗎？」但也有網友支持說，「覺得講廢話的可以不要看，沒人逼你們」、「假消息本來就不該有，這些人在吵什麼？」

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新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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