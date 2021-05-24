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新冠肺炎疫苗接種逾30萬人 新到41萬劑將配送

中央社 / 台北24日電
圖為新冠疫苗示意圖。路透
圖為新冠疫苗示意圖。路透

指揮中心今天公布，台灣接種新冠肺炎AZ疫苗人數超過30萬，累計嚴重不良事件51例。先前的疫苗剩約1000劑，日前新抵台約41萬劑最快26日檢驗完成可以準備配送。

根據指揮中心統計，自3月22日至5月23日，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗接種人數為30萬2698人，大多數打了第一劑。其中公費26萬1660人，自費4萬1038人。接種人數以台北市5萬1262人最多，其次新北市4萬7949人，桃園市及台中市都超過3萬人。

先前批台的AZ疫苗目前還剩約1000劑左右，另日前抵台的41.04萬劑AZ疫苗，經過衛福部食品藥物管理署使用600劑抽樣進行封緘檢驗後，約有近41萬劑，即將核發證明書，預估今天稍晚訂出分配方式，最快26日可以準備配送、接種。

指揮中心說，5月21日至23日，新增通報4例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，1例為接種當天出現雙手紅疹、眼皮腫脹、發燒及心跳加快，於次日就醫診治，目前症狀已緩解。

另1例是接種3天起，接種部位紅腫厲害且有硬塊及發熱，因未改善，接種後5日就醫，醫師診治疑似蜂窩性組織炎，給予藥物並門診追蹤。

第3例為接種後當日，開始頭痛、全身肌肉痠痛、疲倦並有噁心、嘔吐，隔日發現雙前臂疑似皮下出血因而就醫，經醫師診治需住院評估，入院時血小板數正常，已出院，持續追蹤關懷中。

最後1例為接種次日出現左半臉麻感及左眼窩痛，後續出現左手抖動，安排住院評估檢查，入院後血小板數正常，初步疑似腦梗塞，仍待相關檢查評估，住院診治中。

先前收到31萬劑AZ疫苗將接種用罄，指揮中心收到的接種後不良事件通報，累計共687例，其中51例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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