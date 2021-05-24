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憂地方太超前 陳宗彥叮嚀三個一致

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
為避免各地防疫標準不一，副指揮官陳宗彥表示，依照《傳染病防治法》37條相關規定，對於全國須遵守的防疫措施訂有指引，請各地方政府達到標準、說法、腳步一致。(指揮中心)
為避免各地防疫標準不一，副指揮官陳宗彥表示，依照《傳染病防治法》37條相關規定，對於全國須遵守的防疫措施訂有指引，請各地方政府達到標準、說法、腳步一致。(指揮中心)

指揮中心副指揮專陳宗彥24日上午在記者會中拿出手版，要求各地方政府達到「標準一致、說法一致、腳步一致」！他特別祭出《傳染病防治法》37條，請地方主管機關應依指揮官指示辦理。公開向雙北、台中、離島地方政府威脅加喊話，意在言外。

指揮官陳時中21日即曾強調，全國防疫一定要「標準一致、說法一致、腳步一致」，不要再混亂下去，對防疫也會造成困難，並重申《傳染病防治法》37條明文規定，「地方主管機關應採行之措施，於中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官之指示辦理」，疑似向雙北的「超前部署」喊話。

陳時中還舉雙北許多個案確診後，不知要去醫院還是集中檢疫所，以及在採檢站等報告結果，還是先回家等報告結果為例說，在中央介入協調後，才協助700多位民眾可以即時收容安置，強調若不是中央跟地方配合，民眾不知道會流落到哪，因此標準必須要一致才能齊心抗疫。陳時中和陳宗彥的發言，都可感受到指揮中心擔心地方政府超前中央指示的意味。

火速撤銷離島公告

對於金門縣政府23日逕自公告「搭乘民用航空器抵達金門航空站之旅客應配合實聯制、接受新冠肺炎快速篩檢，並自110年5月24日生效」，指揮中心於24日發布新聞稿指出，依傳染病防治法37條，地方主管機關應採行之措施，於中央流行疫情指揮中心成立期間，應依指揮官指示辦理，火速撤銷金門縣政府的公告。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，金門縣政府對此事有再次提出建議，此外，其他2個離島縣市澎湖縣、連江縣也有類似看法，指揮中心會綜合3個離島縣市的建議再進行研議，就3個縣市的醫療量能、島上情勢，訂出一致性的防疫標準。

非對民眾，另有指涉

陳宗彥在全國防疫會議會後記者會上，再對地方政府重申，全國三級警戒發布後，為防止各地出現標準不一的亂象，依照《傳染病防治法》37條相關規定，對於全國須遵守的防疫措施訂有指引，希望各地方政府達到「標準、說法、腳步一致」，以利民眾落實執行。

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新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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